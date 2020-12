Sejm skierował projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, którego celem jest zwiększenie dostępności gruntów pod inwestycje mieszkaniowe, do dalszych prac w Komisji Infrastruktury oraz w Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Polityki Regionalnej.

Celem planowanej regulacji, która adresowana jest nie tylko do sektora rynkowego, ma być wsparcie budownictwa komunalnego, budownictwa czynszowego i budownictwa społecznego. Ma to doprowadzić do zwiększenia do 2030 r. liczby mieszkań przypadających w Polsce na 1 tys. mieszkańców do poziomów osiąganych przeciętnie w krajach Unii Europejskiej.

„W naszym kraju w ubiegłym roku oddano do użytku 207 tys. mieszkań. Do osiągniecia średniej unijnej brakuje nam 1,7 mln mieszkań, co w założonej w Narodowym Programie Mieszkaniowym perspektywie 10 lat pozwala obliczyć, że rocznie potrzebujemy 170 tys. mieszkań. Ten poziom na pewno zostanie osiągnięty ze względu na to, że wiemy, że w roku 2020 ten wskaźnik będzie jeszcze wyższy niż te 207 tys.” – powiedziała w Sejmie wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

„Program lokal za grunt powoduje takie odblokowanie nieruchomości, które do tej pory nie były przez gminy wykorzystywane ze względu na […] bardzo duże koszty inwestycyjne” – podkreśliła Kornecka.

Projekt zakłada, że inwestor (nabywca nieruchomości od gminy) budowałby budynek (ewentualnie remontował/przebudowywał budynek istniejący) i przekazywał część mieszkań samorządowi gminnemu. Gmina mogłaby te mieszkania zachować (jako mieszkania komunalne) lub wnieść je do spółek gminnych (np. towarzystw budownictwa społecznego, w których zazwyczaj gminy są jedynym udziałowcem) bądź państwowych. Tym samym uzyskiwałaby zasób mieszkaniowy, który mógłby być przeznaczony na mieszkania dla wspólnoty lokalnej.

Kornecka zaznaczyła, że „w całym projekcie chodzi o to, żeby deweloper rozliczał się z gminami bez naliczania marży”.

Zgodnie z projektem mieszkania na wynajem pochodzące z inwestycji realizowanej z wykorzystaniem nieruchomości nabytej od gminy będą mogły być objęte dopłatami do czynszu w ramach programu „Mieszkanie na Start”. Dopuszczone mają też zostać inne formy inwestowania z wykorzystaniem nieruchomości gminnych, np. uzyskiwanie przez gminy mieszkań położonych w innych lokalizacjach lub uzyskiwanie powierzchni niemieszkalnych (np. pod działalność wychowawczą, zdrowotną, kulturalną itp.).

Zgodnie z proponowanymi przepisami, nieruchomości oferowane przez gminę muszą być objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub musi być wydana dla takiej nieruchomości decyzja o warunkach zabudowy. Celem wprowadzenia tego przepisu jest przyśpieszenie procesu inwestycyjnego i zmniejszenie niepewności potencjalnych inwestorów co do możliwości zagospodarowania danej nieruchomości.

Dodatkowo wprowadzone mają zostać zostaną zachęty do prowadzenia prac remontowych w budynkach zabytkowych oraz do inwestowania na terenach poddawanych rewitalizacji.

Gminy zaangażowane w programy mieszkaniowe będą mogły otrzymać 10-proc. grant na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia infrastrukturalnego towarzyszącego budownictwu mieszkaniowemu.

Ponadto, gminy realizujące programy mieszkaniowe będą preferowane przy naborze wniosków na inne programy rządowe wspierające samorządy w budowie dróg gminnych oraz zapewnianiu przewozów autobusowych.

Zaproponowane rozwiązania miałyby obowiązywać od 1 kwietnia 2021 r.

W latach 2015-2019 nastąpił wzrost liczby mieszkań oddawanych do użytkowania: w 2015 r. – 147,2 tys., zaś w 2019 r. – 207,5 tys., czyli wzrost o ponad 40%. Wynik osiągnięty w 2019 r. jest najlepszym od 1980 r. i trzecim najwyższym w Unii Europejskiej.

Jednocześnie według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2018 r. w zasobie gmin znajdowało się 28 3089,6 ha gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, z czego 45,2% powierzchni była uzbrojona. W 2018 r. gminy przekazały inwestorom 874,6 ha gruntów ze swojego zasobu pod budownictwo mieszkaniowe. Największą powierzchnię przekazano pod budownictwo jednorodzinne (81,7%).

Źródło: ISBnews