Sejm skierował rządowe projekty ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 oraz o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 do Komisji Finansów Publicznych.

W ub. tygodniu rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 rok, zakładający deficyt budżetowy na poziomie 40,4 mld zł (obecnie 82,3 mld zł), wzrost PKB w wysokości 4,9% (obecnie 4%) i średnioroczną inflację na poziomie 4,3% (w dotychczasowej ustawie 1,8%).

„Klub Koalicji Obywatelskiej nie będzie głosował za odrzuceniem tego projektu. My chcemy nad nim pracować. Jesteśmy zadowoleni z całego szeregu rozwiązań. Są pieniądze dla samorządów, są pieniądze dla sfery budżetowej – na podwyżkę wynagrodzeń. Ale będziemy składać poprawki, które zmienią w sposób zasadniczy strukturę tych proponowanych wydatków. Ochrona zdrowia, edukacja, mieszkania, energetyka, czyste powietrze – to są te priorytety; a nie w tej chwili dodatkowe wydatki na armię czy na służby” – powiedział poseł Dariusz Rosati podczas debaty sejmowej.

„Jeżeli chodzi o wydatki, to jest tu kilka elementów, co do których można się zgodzić, ale jest kilka elementów, na które absolutnie nie można się zgodzić. […] Dzisiaj trzeba wydawać przede wszystkim na ochronę zdrowia, ale to będziemy przedstawiali w trakcie posiedzeń komisji i w trakcie drugiego czytania. Klub Lewicy jest za tym, ażeby debatować dalej nad tym projektem” – powiedział poseł Dariusz Wieczorek.

W projekcie noweli dochody budżetu państwa w 2021 r. zaplanowane zostały na poziomie prawie 483 mld zł (w dotychczasowej ustawie budżetowej było to 404,5 mld zł.). Wydatki budżetu państwa wyniosą 523,4 mld zł (dotychczas 486,8 mld zł).

W przyjętym przez rząd także w ub. tygodniu projekcie nowelizacji ustawy okołobudżetowej na 2021 r., przewidziano m.in. dodatkowe środki na dokapitalizowanie PKP Polskich Linii Kolejowych, podwyższenie kapitału zakładowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz utworzenie dodatkowego funduszu motywacyjnego dla pracowników budżetówki.

