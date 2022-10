Sejm skierował projekt ustawy budżetowej na rok 2023, zakładający dochody budżetu państwa w kwocie 604,7 mld zł, limit wydatków na poziomie 672,7 mld zł i deficyt budżetowy nie wyższy niż 68 mld zł do sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Za zgłoszonym podczas pierwszego czytania wnioskiem o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu głosowało 209 posłów, 232 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.

Z kolei za odrzuceniem ustawy okołobudżetowej na 2023 rok głosowało 208 posłów, przeciw było 231, a 4 wstrzymało się od głosu.

Jednocześnie marszałek Sejmu zobowiązała komisje branżowe do przedstawienia swoich sprawozdań Komisji Finansów Publicznych do 28 października, a Komisję Finansów Publicznych do przyjęcia swojego sprawozdania 2 grudnia br.

W projekcie budżetu założono wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7%, wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 9,8% przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym, wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 9,6 %, wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym, o 12,1%, stopa bezrobocia na koniec roku 2023 wyniesie 5,4%

„Na potrzeby opracowania ustawy budżetowej n a rok 2023 przyjęliśmy konserwatywne i ostrożne założenia. Szacujemy, że w 2022 r. realne PKB zwiększy się o 4,6%. W przyszłym roku spodziewane jest pogorszenie sytuacji gospodarczej. Będzie to skutkiem utrzymującej się niepewności, która związana jest z sytuacją geopolityczną […] także znaczących wzrostów cen surowców energetycznych, oddziaływaniem restrykcyjnej polityki monetarnej i przewidywanym obniżeniem PKB w UE to jest na głównych rynkach eksportowych Polski” – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska w Sejmie, przedstawiając projekt budżetu.

„W efekcie przewidujemy obniżenie tempa wzrostu PKB w 2023r. do 1,7%” – dodała.

Oceniła, że projekt budżetu jest „odpowiedzialny i ambitny”.

„Projekt ustawy to odpowiedzialny i ambitny budżet na trudne czasy, który stanowi odpowiedź rządu na sytuację geopolityczna i uwarunkowania makroekonomiczną. Koncentruje się na zwiększeniu nakładów inwestycyjnych, w tym przede wszystkim na obronę narodową, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i stabilności finansów publicznych” – wskazała.

W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. przyjęto:

– prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 604,7 mld zł,

– nieprzekraczalny limit wydatków budżetu państwa na poziomie 672,7 mld zł,

– deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 68 mld zł,

– deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 4,5% PKB,

– dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3% PKB.

W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na 2023 rok zakłada: dochody budżetu środków europejskich: 107 mld zł, wydatki budżetu środków europejskich: 123,2 mld zł, deficyt budżetu środków europejskich: 16,2 mld zł.

W ustawie budżetowej na 2023 r. założono m.in. 3% PKB na obronę narodową, waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem na poziomie 113,8%, środki na kluczowe programy społeczne takie jak Program 'Rodzina 500+’, realizację świadczenia 'Dobry Start’ oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO.

Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE – tzw. general government) ustalono na poziomie ok. 4,5% PKB. Projekt ustawy budżetowej na rok 2023 został przygotowany z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków wyznaczanego stabilizującą regułą wydatkową.

Źródło: ISBnews