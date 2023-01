Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie projektu ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i skierował go do dalszych prac. Ma on umożliwić wsparcie finansowe dla rolników, ale także m.in. dla przedsiębiorców oraz samorządów. Na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 25 mld euro.

Za wnioskiem o odrzucenie projektu głosowało 10 posłów, przeciw było 429, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Prace nad projektem będą kontynuowane w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem projektowanej ustawy jest przygotowanie ram prawnych do wdrożenia rozwiązań, projektowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2023-2027.

W zakresie płatności bezpośrednich (I filar WPR) Plan Strategiczny zakłada wdrożenie instrumentów zbliżonych do wsparcia funkcjonującego obecnie: podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników, płatności w ramach wsparcia dochodów związanego z produkcją.

Planowane są także płatności w ramach nowego rodzaju interwencji, tj. schematów na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt, których celem jest promowanie praktyk rolniczych mających przyczynić się do realizacji celów środowiskowych, klimatycznych i w zakresie dobrostanu zwierząt wspólnej polityki rolnej dotyczących łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, wspierania zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów naturalnych, takich jak woda, gleba i powietrze, oraz ochrony bioróżnorodności.

Aby zachęcić rolników do zapewnienia zwierzętom warunków bytowych lepszych niż wymagają tego obowiązujące przepisy dotyczące podstawowego dobrostanu zwierząt, zaproponowano wdrożenie wsparcia w tym zakresie jako jeden z ekoschematów (a nie odrębnej płatności jak dotychczas)

Podobnie jak w dotychczasowym okresie programowania WPR, dostępnych będzie także szereg form wsparcia obszarowego w ramach II filaru WPR: płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ekologicznych, premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych czy wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych

Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, przejściowego wsparcia krajowego oraz niektórych płatności w ramach II filaru WPR,zostało zaplanowane na dzień 15 marca 2023 r.

Oczekiwanym efektem projektu ustawy ma być przygotowanie ram prawnych umożliwiających terminowe i zgodne z prawem UE oraz krajowym wydatkowanie i rozliczenie środków finansowych w wysokości ponad 25 mld euro.

Składanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej oraz ich rozpatrywanie, w tym prowadzenie korespondencji w sprawie oraz zawieranie umów o przyznanie pomocy ma się odbywać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Projektowana ustawa wychodzi w tym zakresie naprzeciw ogólnemu procesowi informatyzacji, który jest związany z dynamicznym rozwojem technologicznym

Alokacja Planu Strategicznego wynosi:

dla I filaru Wspólnej Polityki Rolnej:

– 17 327 mln euro stanowią środki przeznaczone na realizację płatności bezpośrednich (środki EFRG),

– 25 mln euro stanowią środki na wsparcie sektorowe w odniesieniu do sektora pszczelarstwa (EFRG), uzupełnione środkami krajowymi z budżetu państwa, również w wysokości 25 mln euro,

– 46,7 mln euro stanowią orientacyjne środki EFRG przeznaczone na wsparcie sektorowe w sektorze owoców i warzyw;

dla II filaru Wspólnej Polityki Rolnej

7 922 mln euro, w tym 4 701 mln euro stanowią środki EFRROW oraz 3 221 mln euro środki współfinansowania krajowego z budżetu państwa oraz budżetów JST.

Plan Strategiczny dla WPR ma być realizowany zgodnie z zasadą N+2, tzn. ostatecznym terminem kwalifikowalności wydatków ma być 31.12.2029 r.

Źródło: ISBnews