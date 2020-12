Sejm skierował projekt ustawy o rezerwach strategicznych do dalszych prac w Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Projekt zakłada m.in. przekształcenie Agencji Rezerw Materiałowych (ARM) w Rządową Agencję Rezerw Strategicznych i przejście systemu rezerw strategicznych pod nadzór prezesa Rady Ministrów.

Obecnie nadzór nad tym systemem pełni minister właściwy do spraw energii.

„Jeżeli chodzi o […] przejście Agencji pod nadzór prezesa Rady Ministrów wynika to z tego, że obszar ten wymaga szczególnej koordynacji, wiąże się to chociażby z tym, że w ramach agencji funkcjonują rezerwy techniczne, rezerwy, medyczne, rezerwy żywnościowe. Poza tym prezes RM jako konstytucyjny organ nadzoruje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, przewodniczy Rządowemu Zespołowy Zarządzania Kryzysowego. I to są te argumenty, które przemawiają na rzecz przekazania Agencji pod nadzór szefa rządu” – tłumaczył w Sejmie zastępca szefa KPRM Rafał Siemianowski.

Zaznaczył, że „ustawa ta ma całościowo i systemowo regulować funkcjonowanie Agencji Rezerw Strategicznych”.

Projekt określa m.in. zasady udostępniania specjalistycznego sprzętu medycznego oraz technicznego (odpłatnie lub nieodpłatnie), co ma na zwiększyć efektywność wykorzystania asortymentu i zoptymalizować koszty związane z utrzymywaniem rezerw.

Reguluje także możliwości utrzymywania rezerw strategicznych na podstawie nowych rodzajów umów zawieranych przez Agencję, zapewniając dostępność rezerw i ograniczając problemy z zakłóceniami w łańcuchach dostaw w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Asortyment i ilości rezerw będzie określał Rządowy Program Rezerw Strategicznych, opracowywany przez prezesa Rady Ministrów we współpracy z Agencją na okres 5 lat. Program będzie mógł być aktualizowany, chociaż nie wskazano w jakim okresie. (Dotychczas mógł być aktualizowany corocznie). Podmioty uczestniczące w opracowywaniu programu będą miały obowiązek przeglądu i oceny jego skuteczności.

Projekt reguluje też szczególny tryb udostępniania rezerw na potrzeby Ministra Obrony Narodowej (MON), ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości oraz szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sytuacji jednoczesnego wystąpienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa bądź innego zdarzenia warunkującego tworzenie rezerw strategicznych.

W sytuacji, gdy wystąpiło zagrożenie bezpieczeństwa państwa, obronności, porządku, zdrowia publicznego lub klęska żywiołowa będzie możliwe – jak zakłada projekt – wyłączenie prawa zamówień publicznych. Wówczas prezes Rady Ministrów będzie miał prawo do wydawania decyzji do tworzenia rezerw poza rządowym programem, wskazując że wystąpiło zagrożenie.

Projekt zakłada usprawnienie i optymalizację likwidacji rezerw; poszerzenie sposobów likwidacji rezerw poprzez wprowadzenie innych form sprzedaży likwidowanych rezerw, tj. sprzedaż na giełdzie towarowej oraz sprzedaż w drodze aukcji, a także trybie wskazanym przez prezesa Rady Ministrów określonym podmiotom, o ile będzie to wynikać z decyzji likwidacyjnej. Planowane jest poszerzenie katalogu podmiotów, którym Agencja będzie mogła nieodpłatnie przekazać asortyment zlikwidowanych rezerw o podmioty, których cele statutowe uzasadniają decyzję o nieodpłatnym przekazaniu.

Planowana regulacja modyfikuje i poszerza zakres zadań Agencji m.in. o dokonywanie zakupów, magazynowania, dystrybucji lub wydawania określonych asortymentów towarów w imieniu i na rzecz zlecających te działania. Celem nowych zadań jest rozwiązanie problemów w zakresie wydawania rezerw i dystrybuowania ich w oparciu własne lub wynajęte zdolności logistyczne do odbiorcy końcowego, a także usunięcie wątpliwości interpretacyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Agencji.

Do nowych zadań Agencji dodano także możliwość wykonywania zadań powierzonych Agencji przez prezesa Rady Ministrów w sytuacji nieprzewidzianych i nagłych zagrożeń.

Źródło: ISBnews