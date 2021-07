Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, określającą minimalną wartość ograniczeń gazów cieplarnianych oraz obejmującą systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw także wykorzystywany w pojazdach wodór.

Nowelizację poparło 434 posłów, 8 było przeciwnych, a 1 wstrzymał się od głosu.

Nowe przepisy umożliwią realizację Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) w 2021 r. oraz w latach późniejszych. NCR to minimalna wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia m.in. paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG) czy skroplonego gazu ziemnego (LNG) stosowanych w transporcie, w przeliczeniu na jednostkę energii, podkreślono.

Zawarte w noweli rozwiązania stanową odpowiedź na postulaty podmiotów realizujących Narodowy Cel Redukcyjny, m.in. zajmujących się produkcją, importem lub nabyciem wewnątrzwspólnotowym paliw ciekłych.

Nowelizacja wprowadza zmianę dotychczasowego sposobu określania wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej. Obecnie ma on wartość stałą. Nowela zakłada, że minister właściwy do spraw klimatu będzie go określał corocznie w drodze rozporządzenia do 31 grudnia każdego roku.

Najważniejsze rozwiązania

Umożliwiono podmiotom zobowiązanym do realizacji NCR wykonanie wyznaczonego obowiązku w 2021 r. oraz latach późniejszych na poziomie wyższym niż to jest możliwe w obecnym stanie prawnym. Chodzi m.in. o zniesienie obowiązku wspólnej sprawozdawczości z realizacji NCR, wydłużenie terminu na składanie sprawozdań rocznych z realizacji NCR, doprecyzowanie przepisów dotyczących kar dla podmiotów wspólnie realizujących NCR. Wprowadzono także możliwość realizacji NCR przy wykorzystaniu instrumentu w postaci opłaty zastępczej.

Wodór wykorzystywany w pojazdach objęto systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Rozwiązanie to wynika z przyszłego znaczenia wodoru, jako alternatywnego paliwa i ma na celu ochronę użytkowników pojazdów napędzanych tego rodzaju paliwem. Chodzi również o konieczność wsparcia rozwoju transportu opartego na paliwach alternatywnych, zgodnie z przepisami unijnymi.

Ponadto uwzględniono zmianę definicji lekkiego oleju opałowego i ciężkiego oleju opałowego, spowodowaną koniecznością dostosowania ich do zmian wprowadzonych w Unii Europejskiej. Działanie to wynika ze zmiany dopuszczalnej zawartości siarki w olejach.

Wejście w życie ustawy jest planowane po upływie 14 dni od ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisu zmieniającego ustawę – prawo energetyczne, który wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od 1 lipca 2021 r. oraz przepisów dotyczących wodoru, których wejście w życie planowane jest na 1 stycznia 2023 r.

Źródło: ISBnews