Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), zakładającej skrócenie okresu amortyzacji budynków i budowli mieszkalnych z 40 lat obecnie do 5 lub 10 lat, w zależności od stopy bezrobocia na terenie danego powiatu. Poprawki dotyczą zwiększenia liczby gmin, które mogłyby skorzystać z przepisów regulacji.

Przyjęte poprawki zakładają, że prawo do indywidualnego ustalenia stawek amortyzacyjnych ma przysługiwać podatnikowi będącemu mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą, który wytworzył we własnym zakresie określony środek trwały znajdujący się na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, a zarazem w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest mniejszy niż 100% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

Amortyzacja co najmniej 5-letnia ma dotyczyć nieruchomości w powiecie o stopie bezrobocia powyżej 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, a 10-letnia – w przypadku stopy bezrobocia – od 120% do 170%.

Rozwiązanie może być zastosowane wyłącznie w stosunku do tych obiektów, które po raz pierwszy zostaną wprowadzone do ewidencji po 31 grudnia 2023 r.

Źródło: ISBnews