Sejm zajmie się projektem ustawy budżetowej na rok 2024 prawdopodobnie na posiedzeniu 20 i 21 grudnia, poinformował marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

„Będziemy mieli w związku z ustawą budżetowa prawdopodobnie Sejm 20 i 21 grudnia” – powiedział Hołownia podczas konferencji prasowej.

„Mamy już kalendarium prac. Nad ustawą budżetową przygotowane między świętami będą pracowały najpewniej komisje sejmowe, nie będzie chyba posiedzenia plenarnego” – dodał.

Zapowiedział, że intencją Sejmu jest, by budżet trafił do podpisu prezydenta w terminie do 30 stycznia 2024 r.

„Ale jeżeli mamy zdążyć z budżetem, to komisje muszą pracować między świętami i tak to prawdopodobnie będzie wyglądało” – podkreślił.

Zapowiedział, że po 11 grudnia projekt budżetu z poprawkami złoży nowy premier.

„Żeby nikomu nie przyszła do głowy żadna pokusa związana z terminem 30 stycznia, chcemy namówić premiera, żeby złożyć ten budżet jeszcze raz z poprawkami, które uzna za stosowne – nowego premiera, a my będziemy w stanie przepracować go w Sejmie i w Senacie tak, żeby zdążyć w terminie, który wynika z tego pierwszego złożenia budżetu” – podkreślił Hołownia.

Zapowiedział, że Sejm zdąży z przyjęciem budżetu zgodnie z harmonogramem.

„Zdążymy z tym budżetem, złożonym ponownie, jeżeli taka będzie wola pana premiera, do 30 stycznia trafi on do pana prezydenta i wtedy decyzja pana prezydenta będzie mam nadzieję pozytywna’ – podkreślił.

Podkreślił, że mówi „o premierze po 11 grudnia br.”

Na 11 grudnia zapowiadane jest expose premiera Mateusza Morawieckiego. Jeżeli nie uzyskałby on votum zaufania, wówczas premiera wskaże sejmowa większość. Kandydatem koalicji Koalicji Obywatelskiej, Polski 205 i Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Nowej Lewicy na premiera Jest Donald Tusk.

