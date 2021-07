Sejm znowelizował ustawę funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, która ma ułatwić prowadzenie działalności transgranicznej. Nowela wprowadza także zmiany w ustawie o drogach i zakłada m.in. obniżenie do 75% kwoty obowiązujących opłat drogowych w systemie e-TOLL do 30 września.

Za nowelizacją głosowało 447 posłów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów UE, jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne oraz zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Dotyczy to np. likwidacji barier we wprowadzaniu funduszy inwestycyjnych do obrotu w UE oraz ustanowienia czytelnych zasad dotyczących wycofania się przez fundusz inwestycyjny z działalności prowadzonej w innym państwie UE.

W trakcie pierwszego czytania sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki, zakładające m.in. obniżenie stawki za przejazd w ramach nowego systemu poboru opłat drogowych e-TOLL do 75% obowiązujących opłat. Rozwiązanie to miałoby obowiązywać do 30 września (wówczas to ma zostać wyłączona możliwość płacenia za przejazd w ramach systemu viaTOLL).

Komisja przyjęła też poprawki określające katalog wyjątków od konieczności zatrzymywania pojazdu mimo braku możliwości przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS. Dopuszczono też możliwość odstąpienia od poboru opłaty przez szefa KAS za przejazd autostradą w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

„Poprawki zgłoszone w czasie posiedzenia komisji są w całości poprawkami korzystnymi dla obywateli, są one związane z działającym już systemem e-TOLL, nowym systemem poboru opłat drogowych. Odpowiadają z jednej strony na złagodzenie ryzyk związanych z korzystaniem z tego systemu, a właściwie awariami systemu w przypadku wykonywania przewozów przez firmy transportowe, przez profesjonalnych przedsiębiorców, ale nie tylko, bo również przez użytkowników autostrad” – tłumaczyła w trakcie drugiego czytania wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska.

„Dodatkowo, ponieważ mamy okres przejściowy, bo z funkcjonowania systemu viaTOLL, dotychczasowego systemu poboru opłat, przechodzimy do nowego systemu e-TOLL, celem zachęcenia przedsiębiorców i użytkowników dróg do korzystania z nowych rozwiązań wprowadzono taki mechanizm rabatu, jeżeli chodzi o opłaty drogowe za wcześniejsze przystąpienie do systemu” – dodała.

Nowe rozwiązania maja ułatwić prowadzenie działalności transgranicznej przedsiębiorstwom zbiorowego inwestowania, takim jak fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne, podano także.

Główne rozwiązania, wprowadzane nowelizacją:

Jednolite wymagania dotyczące informacji reklamowych, kierowanych do inwestorów AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne) i UCITS (przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe).

Większa przejrzystość i wzmocnienie ochrony inwestorów oraz ułatwienie dostępu do informacji na temat przepisów krajowych mających zastosowanie do informacji reklamowych. W tym celu na właściwe organy ma zostać nałożony obowiązek udostępniania treści tych przepisów na stronach internetowych organów wraz z nieoficjalnymi streszczeniami.

Centralna baza danych, która ma być dostępna poprzez stronę internetową. Dotyczyć ma transgranicznego wprowadzania do obrotu przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz wprowadzenia procedury weryfikacji ex ante informacji reklamowych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Rozszerzenie zakresu danych, które UCITS (fundusze inwestycyjne otwarte) lub ZAFI (np. fundusze inwestycyjne zamknięte) będą musiały przekazać organom nadzoru (w przypadku Polski będzie to Komisji Nadzoru Finansowego) przed rozpoczęciem transgranicznego wprowadzania do obrotu na terenie UE.

Dokładne określenie warunków, na jakich ma nastąpić zaprzestanie wprowadzania do obrotu jednostek uczestnictwa lub udziałów UCITS lub AFI (np. funduszy inwestycyjnych zamkniętych) w przyjmującym państwie UE.

W ustawie o obrocie instrumentami finansowymi zaproponowano zmianę dostosowawczą w związku z unijnymi przepisami dotyczącymi finansowania społecznościowego (crowdfundingu).

W trakcie prac sejmowych zmianie uległ też termin wejścia w życie nowelizacji – ma wejść w życie w dniu następującym po dniu publikacji w Dzienniku Ustaw).

