Sejm znowelizował ustawę o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, która wprowadza mechanizm wspomagania współpracy operacyjnej między Strażą Graniczną, policją, organami celnymi oraz organami imigracyjnymi. Za nowelą głosowało 432 posłów, nikt nie był przeciwny, 12 wstrzymało się.

Nowela ma na celu dostosowanie przepisów polskiego prawa w zakresie funkcjonowania i korzystania z Systemu Informacji Schengen do prawa Unii Europejskiej w zakresie wynikającym z rozporządzeń unijnych.

Wprowadza mechanizm wspomagania współpracy operacyjnej między organami krajowymi, a w zwłaszcza Strażą Graniczną, policją, organami celnymi, organami imigracyjnymi oraz organami odpowiadającymi za zapobieganie przestępstwom, ich wykrywanie, prowadzenie w ich sprawie postępowań przygotowawczych, ściganie oraz nadzór nad wykonywaniem kar.

Rozszerza m.in. katalog przedmiotów, których mogą dotyczyć wpisy do Systemu Informacji Schengen. Wskazuje też podmiot weryfikujący dane biometryczne; uprawnienie to ma przysługiwać Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji.

System Informacyjny Schengen (SIS) to nowoczesne narzędzie informatyczne dające gwarancję bezpieczeństwa. SIS to największa w Europie baza danych, w której przetwarzane są określone przepisami kategorie danych osób i przedmiotów, poszukiwanych i wprowadzanych do systemu przez państwa strefy Schengen.

Źródło: ISBnews