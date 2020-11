Sektor-rolno spożywczy wymaga poprawy wydajności i marżowości, wynika z raportu Banku Pekao „Czas na ekspansję 2.0. Dotychczasowy model rozwoju krajowej branży spożywczej pod rosnącą presją”. Polski sektor dotychczas rekompensował niską wydajność szybkim wzrostem wolumenów, zapewnianym głównie przez rosnący udział w imporcie Europy Zachodniej (w przypadku niektórych produktów udział ten sięga 20-30%).

Według prognoz Komisji Europejskiej, zachodnioeuropejski rynek żywności czeka jednak dekada stagnacji popytu.

„Oznaczałoby to ryzyko wyhamowania dynamiki polskiej sprzedaży na tym kluczowym kierunku w warunkach znacznie mniej korzystnego otoczenia konkurencyjnego. Jednocześnie,pesymistyczne projekcje demograficzne dla Polski (spadek liczby osób w wieku produkcyjnym do 2030r. o 7%) uzasadniają oczekiwania utrzymania się presji na koszty pracy. Dodatkowym obciążeniem będą zapewne koszty energii, które przy obecnym kształcie polityki klimatycznej UE i opartej na węglu strukturze jej wytwarzania w Polsce mogą utrzymywać się przez wiele lat w trendzie wzrostowym. Kombinacja wolniejszego wzrostu sprzedaży i wyższych kosztów jednostkowych bez odpowiednich dostosowań będzie prowadzić do erozji marż i zysków” – czytamy w raporcie.

Autorzy raportu rekomendują inwestycje w umaszynowienie, optymalizację zatrudnienia, integrację pionową łańcucha wartości, wzrost udziału produktów zaawansowanego przetwórstwa czy budowa silnych, najlepiej międzynarodowych marek, rozwój produkcji o wyższej wartości dodanej (w tym zagospodarowanie atrakcyjnych nisz rynkowych, takich jak np. segment żywności organicznej).

„Ograniczone możliwości podnoszenia cen przy rosnącej presji ze strony niektórych kosztów produkcji to kluczowa słabość modelu rozwoju polskich producentów, w głównej mierze opartego na wzroście wolumenów eksportu. Można wręcz stwierdzić, że konieczność szerszego wyjścia na rynki zagraniczne, charakteryzujące się wyższym poziomem konkurencji oraz wciąż niską świadomością polskich marek (wymuszającą rywalizowanie w oparciu o cenę produktu), była obok presji sieci handlowych w kraju jednym z głównych czynników stojących za obserwowaną w ostatnich latach tendencją spadkową marż z działalności przetwórców żywności w Polsce” – czytamy dalej w raporcie.

Autorzy raportu wskazują, że przedstawiciele sektora będą zmuszeni podjąć wysiłki ukierunkowane nie tylko na podtrzymanie wzrostu wolumenów,ale też co najmniej zahamowanie obserwowanego w ostatnich latach trendu spadkowego rentowności.

Realizacja powyższych celów może odbyć się poprzez:

wzrost wydajności i optymalizację kosztów produkcji m.in.poprzez dalszą automatyzację,ale też i konsolidację sektora;

poprawę marż na sprzedaży,którą zachodni konkurenci osiągają głównie poprzez produkcję wyrobów o wyższej wartości dodanej,jak również budowę silnych marek;

poszukiwanie nowych rynków zbytu głównie walka o większe udziały w unijnym eksporcie na rynki krajów trzecich.

Źródło: ISBnews