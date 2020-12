Senackie komisje rekomendują Senatowi przyjęcie bez poprawek nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zakładającej że 6 grudnia ma być w tym roku niedzielą handlową.

Za przyjęciem tej nowelizacji bez poprawek opowiedziało się 18 senatorów połączonych komisji, jeden był przeciwny i jeden wstrzymał się od głosu. W trakcie dyskusji na forum komisji senator Jacek Bury (KO) zgłosił poprawkę dotyczącą przedłużenia umów małych najemców w galeriach handlowych. Jednak później ją wycofał. Niewykluczone, że zostanie ona ponownie zgłoszona w trakcie debaty.

Celem wprowadzenia dodatkowej niedzieli handlowej jest – jak argumentował rząd, który był autorem projektu – rozłożenie w czasie zakupów przedświątecznych, by zmniejszyć liczbę klientów robiących zakupy w tym samym czasie. Ma to umożliwić zachowanie ograniczeń sanitarnych w związku z epidemią, a jednocześnie mieć pozytywny wpływ na przedsiębiorców, przyczyniając się do poprawy ich sytuacji finansowej.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, w grudniu 2020 r. przewidziane są dwie niedziele handlowe, przypadające w dniach 13 i 20 grudnia 2020 r.

Jeżeli Senat nie wprowadzi do nowelizacji poprawek, trafi ona do podpisu prezydenta. Jeżeli natomiast poprawki wprowadzi – nowela trafi z powrotem do Sejmu, który będzie mógł przyjąć bądź odrzucić proponowane zmiany. I dopiero wówczas trafi do podpisu prezydenta. Aby mogła wejść w życie, musi został podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Senat ma wznowić obrady jutro o 11.00.

Źródło: ISBnews