Senat ma zająć się ustawą o ratyfikacji decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej w dniu 27 maja, zdecydował marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Ustawa ma umożliwić skorzystanie przez Polskę z ok. 770 mld zł w formie dotacji i pożyczek w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Bieżące posiedzenie zaplanowano na 12-14 maja oraz 27 maja.

„Temperatura emocji jest tak duża, że podjąłem […] decyzję, żeby przeznaczyć cały dzień na obrady. Szanuję autonomię wszystkich przewodniczących Komisji, a skieruję i skierowałem ustawę do wielu Komisji. Nie zamierzam […] zmuszać przewodniczących Komisji do procedowania dziś w trybie ekspresowym, bo nie jest to natura Senatu i nie jest to prawidłowy proces legislacyjny” – powiedział Grodzki podczas dyskusji nad porządkiem obrad.

Jak poinformował wicemarszałek Marek Pęk, klub Prawa i Sprawiedliwości (PiS) wnioskował o poszerzenie porządku obrad o ustawę ratyfikacyjną.

„Wnioskowaliśmy o skierowanie tej ustawy do Komisji. Dzisiaj na Konwencie pan marszałek poinformował, że ten punkt ma zostać rozpatrzony na bieżącym posiedzeniu Senatu, ale dopiero 27 maja” – powiedział Pęk.

Wczoraj senackie Komisje: Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Budżetu i Finansów Publicznych zapoznały się z informacją o Krajowym Planie Odbudowy (KPO) przekazanym do Komisji Europejskiej przez Radę Ministrów. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Bogdan Klich podkreślił, że to posiedzenie senackich komisji rozpoczyna proces, który zakończy się odrzuceniem lub przyjęciem ustawy ratyfikującej w sposób warunkowy. Nie wykluczył zorganizowania wysłuchania publicznego w tej sprawie.

„Doszliśmy do pewnych wniosków, ale to jest przygotowanie dopiero do rozpatrzenia samej ustawy ratyfikacyjnej. Mam nadzieję, […] że także pozostałe komisje zajmą się omówieniem KPO i że 19 – Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zajmie się już samą ustawą ratyfikacyjną, jak omówimy dokładnie w tej Izbie Krajowy Plan Odbudowy” – powiedział Klich podczas dzisiejszej dyskusji.

Krajowy Plan Odbudowy został przyjęty przez Radę Ministrów 30 kwietnia i nieformalnie przekazany Komisji Europejskiej. 3 maja Komisja otrzymała finalną wersję KPO. Ponad tydzień temu Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej.

Wynegocjowana dla Polski kwota w ramach Krajowego Planu Odbudowy i środków budżetowych na lata 2021-2027 to łącznie ok. 160 mld euro, w tym ponad 125 mld euro w formie dotacji bezpośrednich. W ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) ma to być – 23,9 mld euro w formie dotacji i 34,2 mld euro w formie pożyczek.

