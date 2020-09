Przyjęte przez Senat poprawki do tzw. dodatkowej tarczy dla branży turystycznej zakładają obniżenie do 75% z 80% limitu spadku dochodów, uprawniającego do skorzystania z dodatkowej tarczy dla branży turystycznej oraz poszerzenie kręgu beneficjentów postojowego i zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne o przedstawicieli m.in. branży targowej, eventowej i agencji reklamowych.

Za nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wraz przyjętymi poprawkami opowiedziało się 95 senatorów, nikt nie był przeciwny, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Senatorowie przyjęli większość z 48 poprawek. Najistotniejsze zmiany, zaproponowane przez Senat to obniżenie do 75% z 80% limitu spadku dochodów w co najmniej jednym miesiącu roku 2020 w porównaniu do tego samego miesiąca roku poprzedniego, który uprawniałby do skorzystania z dodatkowych rozwiązań dla branży. Jednocześnie – zgodnie z propozycją Senatu – z tarczy mogłyby skorzystać jedynie firmy zarejestrowane przed 7 marca 2020 r.

Przegłosowano także poprawki dotyczące m.in. rozszerzenia grona beneficjentów postojowego oraz zniesienia składek na ZUS m.in. o branżę targową, eventową, organizatorów turystyki czy prowadzących pola namiotowe, pilotów wycieczek, pośredników turystyki oraz firmy, prowadzące działalność związaną z projekcją filmów. Zwolnienie z ZUS i postojowe ma przysługiwać za lipiec, sierpień i wrzesień (w noweli przyjętej przez Sejm był to czerwiec, lipiec i sierpień).

Senatorowie zgodzili się także, by samorządy zawodowe mogły dokonywać wyboru organów zdalnie.

Koszt tarczy turystycznej (przed wprowadzonymi przez Senat poprawkami) szacowany był na 700 mln zł, przy czym 300 mln zł to kwota, która miała trafić na Turystyczny Fundusz Zwrotów i którą firmy turystyczne miałyby zwrócić w ciągu 6 lat. Natomiast kwota przeznaczona na zwolnienia z ZUS i postojowe dla branży turystycznej i estradowej szacowana była na 400 mln zł.

Zgodnie z nowelą, Turystyczny Fundusz Zwrotów ma stanowić wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego będą dokonywane wypłaty na rzecz podróżnych, którzy nie wyrazili zgody na przyjęcie vouchera na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza.

Środki, wypłacone z Turystycznego Funduszu Zwrotów mają być spłacane przez firmy w 72 równych ratach miesięcznych od kwietnia 2021 r. I mają być przekazywane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatkowo ma zostać utworzony od 1 stycznia 2021 r. Turystyczny Fundusz Pomocowy, zasilany ze składek branży turystycznej. Ma stanowić reasekurację na rynku i być uruchamiany w sytuacjach nadzwyczajnych.

Organizator turystyki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie mógł złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o udzielenie wypłaty. Warunkiem jej udzielenia będzie wpłata w wysokości 7,5% łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego w ciągu 7 dni. Ponadto organizator turystyki będzie musiał dokonać opłaty w wysokości 2,5% łącznej wartości wnioskowanych wypłat, pomniejszonej o kwotę wpłaty na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego.

Źródło: ISBnews