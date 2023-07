Senat odrzucił nowelizację ustawy o referendum ogólnokrajowym, która dopuszcza organizację referendum w dniu, w którym odbywają się wybory.

Za wnioskiem o odrzucenie ustawy głosowało 51 senatorów, 46 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Projekt nowelizacji był przedłożeniem poselskim. Nowela miała na celu dostosowanie rozwiązań, umożliwiających przeprowadzanie referendum w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory: do Sejmu i do Senatu, wybory prezydenta Rzeczypospolitej lub wybory do Parlamentu Europejskiego.

W noweli przesądzono, że głosowanie przeprowadza się w godzinach głosowania określonych w ustawie Kodeks wyborczy.

Kolejne zmiany ujednolicające dotyczyły wskazania, że:

– informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych podaje się w terminach określonych w Kodeksie wyborczym;

– zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego we właściwych wyborach lub w wyborach do Parlamentu Europejskiego dotyczy również głosowania korespondencyjnego w referendum;

– wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa we właściwych wyborach lub w wyborach do Parlamentu Europejskiego dotyczy również referendum, a akt pełnomocnictwa sporządzony w związku ze wskazanymi w nim wyborami lub w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego dotyczy również głosowania w referendum.

Źródło: ISBnews