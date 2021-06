Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, zakładającego objęcie bonem turystycznym w wysokości 500 zł także wszystkich rencistów i emerytów. Projekt poparło 54 senatorów, nikt nie był przeciwny, wstrzymało się 43.

„Świadczenie w formie Polskiego Bonu Turystycznego w wysokości 500 zł przysługiwałoby zarówno osobie mającej w dniu 1 września 2021 r. (tj. w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy) przyznane prawo do świadczenia emerytalno-rentowego, jak również osobie, której w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. przyznano prawo do świadczenia emerytalno-rentowego” – czytamy w uzasadnieniu.

Za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego emeryci i renciści mogliby dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na ich rzecz przez przedsiębiorców turystycznych lub organizacje pożytku publicznego – do wyczerpania wartości tego świadczenia.

Projekt zakłada, że nowela weszłaby w życie z dniem 1 września 2021 r.

„Emeryci i renciści byliby bowiem uprawnieni do dokonywania płatności za pomocą tego bonu od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r., a zatem w okresie zmniejszonego popytu na usługi hotelarskie czy imprezy turystyczne, oferowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” – czytamy także.

Prawo do dokonywania płatności za pomocą tego bonu wygasałoby 31 marca 2022 r., jednakże nie uniemożliwiałoby to korzystania z usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, jeżeli płatność za tę usługę lub imprezę dokonana za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego nastąpiłaby przed 31 marca 2022 r.

Źródło: ISBnews