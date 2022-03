Senat przyjął bez poprawek w stosunku do wersji sejmowej ustawę o obronie ojczyzny, zakładającą zwiększenie liczebności armii do 300 tys. żołnierzy, modernizację sił zbrojnych oraz zwiększenie wydatków na ten cel do 3% PKB w 2023 r. Ustawę poparło 97 senatorów, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ustawa zakłada m.in. że minister obrony narodowej planując wydatki na modernizację techniczną Sił Zbrojnych, uwzględnia polski przemysłowy potencjał obronny oraz na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa. Wcześniej proponowano zapis, wedle którego udział polskiego przemysłu zbrojeniowego w wydatkach na modernizację Sił Zbrojnych miał wynosić 50% rocznie.

Projekt ustawy o obronie Ojczyzny w wersji przyjętej przez rząd zakładał przyspieszenie planowanego wzrostu nakładów na armię do 2,3% w roku 2023 i do 2,5% w roku 2024 i latach następnych (wobec 2,2% PKB w br.). Jednak w trakcie prac sejmowych, ze względu na sytuację geopolityczną zwiększono planowane nakłady na rok przyszły do 3% PKB.

Nowe przepisy przewidują, że polska armia docelowo zostanie zwiększona do ok. 300 tys. żołnierzy – 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecnie Wojsko Polskie liczy ok. 111,5 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ustawa zakłada powołanie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, który ma umożliwiać pozyskanie dodatkowych funduszy na uzbrojenie i modernizację Wojska Polskiego oraz na zwiększenie jego liczebności. Ma być on zasilany m.in. wpływami ze skarbowych papierów wartościowych, obligacji czy wpłat z budżetu państwa.

Nowelizacja zakłada wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i przejście przez kandydata rocznego szkolenia, które da mu prawo przystąpienia do służby zawodowej.

Jednocześnie wprowadza:

– uproszczenie mechanizmów rekrutacji,

– zwiększenie kadry rezerwowej,

– wprowadzenie systemu zachęt dla kandydatów do służby wojskowej,

– bardziej elastyczne zasady awansu,

– likwidację „szklanego sufit” dla szeregowych i podoficerów,

– system uposażeń dla studentów studiów wojskowych na poziomie żołnierzy zawodowych w tym samym stopniu.

Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od opublikowania jej w Dzienniku Ustaw, wykonawcze do ustawy mają natomiast nie później niż 18 miesięcy od jej ogłoszenia.

