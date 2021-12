Senat poparł, bez poprawek, nowelizację ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, doprecyzowując zasady przekazania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) akcji lub udziałów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych.

Za nowelą głosowało 96 senatorów, nikt nie był przeciwny, 3 osoby wstrzymały się od głosu.

Jak podkreślano w uzasadnieniu, potrzeba nowelizacji wynikała z niejasności czy dotychczasowy przepis ustawy może naleźć zastosowanie do udziałów i akcji, z których prawa wchodzą do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i są wykonywane przez Krajowy Ośrodek, czy dotyczy on tylko udziałów i akcji, z których prawa wykonywane są przez Krajowy Ośrodek jako państwową osobę prawną, a nie reprezentanta Skarbu Państwa.

Źródło: ISBnews