Senat przyjął bez poprawek nowelę prawa ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji dostosowującą polskie prawo do regulacji unijnych w zakresie sprawozdawczości zanieczyszczeń.

Nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w obszarze sprawozdawczości w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Ma przyczynić się do zmniejszenia liczby dokumentów w wyniku zniesienia obowiązku przygotowywania i przekazywania przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) raportu do Komisji Europejskiej.

W noweli zrezygnowano z określania terminu przekazania przez GIOŚ sprawozdania do Komisji Europejskiej, skrócono Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska czas na ocenę jakości danych dostarczonych przez prowadzących instalacje oraz na przekazanie ww. danych do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Uchylono też obowiązek przekazywania przez GIOŚ raportu 3-letniego do KE.

Jednocześnie wprowadzono nowy obowiązek przekazywania, w określonym terminie, danych identyfikacyjnych dla zakładu, na terenie którego prowadzona jest instalacja z przekroczeniem progów wydajności. Dane będą przekazywane niezależnie od tego, czy w danym roku sprawozdawczym prowadzący instalację stwierdził przekroczenia progów uwolnień i transferów zanieczyszczeń.

Projekt wprowadza nowe sankcje administracyjne w stosunku do prowadzących instalację, które mogą zostać nałożone za nieprzekazanie w wyznaczonym terminie danych niezbędnych do identyfikacji zakładu, na terenie którego instalacja jest prowadzona.

Zmniejszono natomiast wysokość administracyjnej kary pieniężnej z kwoty 25 tys. zł na przedział kary w wysokości od 500 zł do 25 tys. zł, wymierzanej w zależności od wagi naruszenia. Kara może zostać nałożona za niezapewnienie przez prowadzącego instalację jakości przekazywanych danych pod względem ich kompletności, spójności lub wiarygodności. Nowela wprowadza też możliwość odstąpienia od nakładania ww. administracyjnych kar pieniężnych.

Maksymalna kara za niezapewnienie przez prowadzącego instalację jakości przekazywanych danych pod względem ich kompletności, spójności lub wiarygodności z 5 tys. zł do 25 tys. zł.

Jednocześnie uregulowano kwestie przepływu informacji i danych pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami, ministrem właściwym do spraw klimatu i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, potrzebnych do sporządzenia i przekazania sprawozdań.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: ISBnews