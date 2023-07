Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), zakładającej skrócenie okresu amortyzacji budynków i budowli mieszkalnych z 40 lat obecnie do 5 lub 10 lat, w zależności od stopy bezrobocia na terenie danego powiatu. Poprawki dotyczą zwiększenia liczby gmin, które mogłyby skorzystać z przepisów regulacji.

Za nowelizacją wraz z poprawkami głosowało 96 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Jak wynika z uzasadnienia, regulacje mają na celu wsparcie mikro-, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w gminach o wysokim wskaźniku bezrobocia, będących jednocześnie gminami o niskim dochodzie w przeliczeniu na mieszkańca. Instrumentem służącym osiągnięciu tego celu ma być skrócenie okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych z 40 lat do, w zależności od poziomu bezrobocia, do 5 lat albo 10 lat.

Możliwość ta objąć ma gminy położone w powiatach o wysokim bezrobociu oraz jednocześnie niskim dochodzie podatkowym w przeliczeniu na mieszkańca. Są to zatem obszary zagrożone procesem wyludnienia.

Nowelizacja w wersji przyjętej przez Sejm zakładała, że warunkiem możliwości stosowania indywidualnie ustalonej stawki amortyzacyjnej jest, aby objęta nią nieruchomość znajdowała się na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi co najmniej 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, oraz dochód na mieszkańca gminy jest niższy niż 80% dochodu na mieszkańca dla kraju. Senackie poprawki zakładają stosowanie indywidualnie ustalonej stawki amortyzacyjnej dla nieruchomości w powiecie, ze stopą bezrobocia 120% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, oraz dochodem na mieszkańca danej gminy niższym niż 100% dochodu na mieszkańca dla kraju.

Nowelizacja wprowadza także zależność dopuszczalnego okresu amortyzacji od wysokości przeciętnej stopy bezrobocia w powiecie położenia nieruchomości.

W wersji przyjętej przez Sejm okres amortyzacji nie mógł być krótszy niż 10 lat dla nieruchomości znajdujących się w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi od 150% do 200% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, a nie mógłby być krótszy niż 5 lat wobec nieruchomości znajdujących się w powiecie o przeciętnej stopie bezrobocia powyżej 200% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

Senat zaproponował, by amortyzacja co najmniej 5-letnia dotyczyła nieruchomości w powiecie o stopie bezrobocia powyżej 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, a 10-letnia – w przypadku stopy bezrobocia – od 120% do 170%.

Rozwiązanie może być zastosowane wyłącznie w stosunku do tych obiektów, które po raz pierwszy zostaną wprowadzone do ewidencji po 31 grudnia 2023 r.

Źródło: ISBnews