S&P Global Ratings spodziewa podwyżek stóp procentowych w Polsce do poziomu 7% lub wyżej, poinformował główny ekonomista agencji na region EMEA Sylvain Broyer.

„Poza szokami związanymi z cenami surowców, handlu, nastrojów, kolejnym czynnikiem, który spowolni aktywność gospodarczą w regionie CEE i PKB jest normalizacja polityki pieniężnej. Normalizacja polityki pieniężnej w regionie jest bardziej zaawansowana niż w zachodniej części kontynentu – w strefie euro. Oczekujemy jednej lub dwóch podwyżek w Czechach, więcej na Węgrzech i również więcej podwyżek w Polsce – prawdopodobnie w kierunku 7%, jeśli nie wyżej” – powiedział Broyer podczas webinaru pt. „Russia-Ukraine Conflict: The Economic Impact On Western Europe And Central & Eastern Europe”.

RPP rozpoczęła podwyżki stóp procentowych w październiku 2021 r. i podnosiła je co miesiąc. Łącznie po ośmiu podwyżkach – w tym majowej o 75 pb – główna stopa referencyjna wzrosła o 5,15 pkt proc. do 5,25%.

Źródło: ISBnews