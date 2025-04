Spadek bieżącej i oczekiwanej inflacji stworzy przestrzeń dla obniżek stóp procentowych o 50 pb w br., szacuje Credit Agricole Bank Polska.

„Treść komunikatu po posiedzeniu RPP jest zgodna z naszym scenariuszem stabilizacji stóp procentowych w najbliższych miesiącach. Wsparciem dla tego scenariusza jest również nasza krótkoterminowa prognoza inflacji, zgodnie z którą w II kw. br. wyniesie ona 4,4% r/r wobec 4,9% w I kw., kształtując się tym samym znacząco powyżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego (2,5% +/- 1 pkt proc.). Oczekujemy, że w III kw. nastąpi kolejny znaczący spadek inflacji do 3,2%, a lipcowa projekcja NBP ponownie zarysuje perspektywę powrotu do celu RPP w 2026 r. Silnym wsparciem dla tych oczekiwań jest obniżony punkt startowy dla projekcji, która zostanie opublikowana w lipcu br. (inflacja w I kw. br. była wyraźnie niższa niż zakładano w projekcji marcowej). Podtrzymujemy zatem naszą prognozę, zgodnie z którą w 2025 r. RPP obniży stopy procentowe dwukrotnie – w III i IV kw., łącznie o 50 pb” – napisał główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska Jakub Borowski w komentarzu banku do decyzji RPP.

Ekonomista wskazał, że wydźwięk dzisiejszego komunikatu „był wyraźnie mniej jastrzębi niż w marcu”.

„Rada wskazała, że 'w najbliższych miesiącach inflacja utrzyma się powyżej celu inflacyjnego NBP, do czego przyczynią się efekty wcześniejszego wzrostu cen energii, a także wzrosty stawek akcyzy i cen usług administrowanych’ (w komunikacie marcowym wskazano, że inflacja będzie 'wyraźnie wyższa od celu inflacyjnego’), a 'w II połowie roku – zgodnie z obowiązującym stanem prawnym oraz uwzględniając obecny poziom taryf na energię elektryczną – nastąpi dalszy wzrost regulowanych cen energii’ (w komunikacie marcowym Rada oczekiwała 'dalszego odmrożenia cen energii w II połowie 2025 r.’)” – czytamy dalej.

Bank szacuje, że wzrost cen energii (w mniejszej skali niż przewiduje NBP) nastąpi dopiero w I kw. 2026 r; silny spadek inflacji nastąpi w II poł. br. i jej powrót do celu inflacyjnego w III kw. 2026 r.

Bank centralny podał dziś w komunikacie, że roczny wskaźnik inflacji CPI w I kw. 2025 r. był niższy od oczekiwań (wyniósł 4,9%); jednocześnie napływające informacje, w tym niższe od oczekiwań dane GUS o inflacji w pierwszych miesiącach br., sygnalizują, że inflacja w kolejnych kwartałach może być niższa niż wcześniej oczekiwano.

RPP postanowiła dziś utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie z podstawową stopą referencyjną w wysokości 5,75%.

Na czwartek, 3 kwietnia br., na godz. 15:00 zaplanowano konferencję prasową prezesa NBP i przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego.

Źródło: ISBnews