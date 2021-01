Spadek PKB w roku 2020 będzie znacznie mniejszy niż prognozowane w budżecie minus 4,6%; może być nawet mniejszy niż minus 3%, ocenia minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Szacuje, że deficyt budżetowy może wynieść mniej niż 90 mld zł, a deficyt sektora finansów publicznych nie przekroczy 10% PKB.

„Spadek PKB będzie dużo mniejszy niż ostrożnie prognozowane przez nas w budżecie 4,6%. Rynek wskazywał, że to może być około 3,5%, ale wydaje się, że spadek PKB w ubiegłym roku może być nawet niższy niż 3%. Widzimy to m.in. po wpływach podatkowych, które są całkiem dobre, w tym te z VAT. Jest lepiej niż się spodziewaliśmy” – powiedział Kościński w wywiadzie dla Interii.

W jego ocenie, deficyt budżetowy w 2020 roku może wynieść mniej niż 90 mld zł. Przed kilkoma dniami wiceminister finansów Sebastian Skuza informował, że według szacunków Ministerstwa Finansów deficyt budżetowy na koniec 2020 r. wyniesie około 90 mld zł. W nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano deficyt w wysokości 109,3 mld zł.

„Czekamy na dokładne dane dotyczące wpływów podatkowych, ale deficyt budżetowy w 2020 r. może wynieść mniej niż 90 mld zł. Spodziewamy się dobrych wpływów podatkowych za grudzień 2020 r., mamy dość dużą nadwyżkę w stosunku do tego, co prognozowaliśmy. Wcześniej przewidywałem, że deficyt wyniesie około 100 mld zł wobec 109 mld zł zapisanych w budżecie 2020 po nowelizacji. Później wiceminister Skuza informował, że deficyt może wynieść około 90 mld zł. Ale rozmawialiśmy niedawno i prognozujemy, że to będzie nawet poniżej 90 mld zł” – podkreślił Kościński.

Podał też, że deficyt sektora finansów publicznych w roku 2020 nie powinien przekroczyć 10%.

„Na etapie nowelizacji ustawy budżetowej, ostrożnie prognozowaliśmy deficyt sektora finansów publicznych na poziomie ok. 12% PKB. Aktualnie szacujemy, że nie przekroczy on 10% PKB” – wskazał.

Poinformował, że strategią rządu jest „chęć zostawienia jak największej kwoty pieniędzy w kieszeniach obywateli”. Wysoka konsumpcja ma – zdaniem Kościńskiego – spowodować, że gospodarka szybciej wróci na tory szybkiego wzrostu i przyczynić się do wzrostu inwestycji prywatnych.

„Wyższa kwota wolna od podatku też dałaby efekt rozkręcenia gospodarki” – ocenił.

Źródło: ISBnews