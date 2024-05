Polski rząd spodziewa się pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie rewizji Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w II poł. czerwca, poinformowała dyrektor departamentu Koordynacji Krajowego Planu Odbudowy w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) Monika Dołowiec.

„Spodziewamy się decyzji pozytywnej Komisji w II poł. czerwca i w następstwie 16 lipca liczymy, że Rada ECOFIN zatwierdzi zmienioną decyzję, przyjmującą KPO i to zakończy proces rewizji KPO” – powiedziała Dołowiec na posiedzeniu sejmowej podkomisji stałej do monitorowania wykorzystania środków unijnych.

„Musimy przejść przez ten proces, żebyśmy mogli wysłać kolejne wnioski o płatność dla KPO, które liczymy że wyślemy na przełomie sierpnia i września” – dodała.

Formalny wniosek o rewizję Krajowego Planu Odbudowy został wysłany do Komisji Europejskiej 30 kwietnia, co dało podstawę do formalnych negocjacji z Komisją.

Rada Ministrów przyjęła rewizję KPO 30 kwietnia. W przyjętej rewizji m.in. zastąpiono podatek od samochodów spalinowych systemem dopłat – w bazowej kwocie 30 tys. zł na pojazd – do zakupu samochodów elektrycznych. Program grantowy w ramach KPO ma kosztować 1,5 mld zł i ruszyć jeszcze w tym roku. Jednocześnie przeniesiono Fundusz Elektromobilności z grantów do pożyczek – ok. 4,9 mld zł; uwolnione środki przeznaczono m.in. na bezpieczeństwo żywności i rolnictwa 4.0 (ok. 2,6 mld zł) oraz na ocieplenie bloków i kamienic (ok. 605 mln zł).

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy strukturalne i inwestycje. Stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Horyzont czasowy realizacji programu zamyka się z końcem sierpnia 2026 r.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności dla Polski to 56 inwestycji i 55 reform. Otrzymamy z KPO 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.

Źródło: ISBnews