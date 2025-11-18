Istnienie spółek z udziałem Skarbu Państwa ma ogromne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju, gdyż umożliwia koordynację inwestycji i ich prowadzenie zgodnie z interesem państwa, ocenili uczestnicy debaty pt. „Spółki Skarbu Państwa w konkurencyjnej gospodarce” podczas X Kongresu Open Eyes Economy Summit (OEES).

„Jako energetyka funkcjonujemy na rynku regulowanym, a państwo jest stałym uczestnikiem. Ponieważ inwestycje w naszym sektorze są długofalowe, długoterminowe, to pierwiastek państwa pozwala stabilizować plany” – powiedział wiceprezes Tauron Polska Energia Michał Orłowski podczas debaty.

Wiceprezes przypomniał, że plany spółki obejmują 100-miliardowe inwestycje do 2035 r., więc rola państwa jako regulatora i gwaranta jest bardzo istotna. Według niego celem takich spółek jak Tauron są nie tylko wyniki „z kwartału na kwartał”, ale bardziej realizacja planów i inwestycji poprawiających bezpieczeństwo kraju.

„Orlen konkuruje nie tylko ze spółkami z udziałem Skarbu Państwa, ale też prywatnymi i zagranicznymi. Dlatego musimy systematycznie inwestować i stawać się coraz bardziej konkurencyjni. Przez ostatnie 30 lat mocno poprawiliśmy nasze wskaźniki i jesteśmy w stanie konkurować na każdym rynku” – wskazał kolejny uczestnik panelu: prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.

Natomiast prezes PGE Dariusz Marzec podkreślił, że dzisiaj tematy związane z energetyką są elementem globalnego bezpieczeństwa.

„Państwo musi pozostać właścicielem lub znaczącym akcjonariuszem, ponieważ powinno kreować politykę bezpieczeństwa. Tym bardziej, że świat i Europa się zmieniają. Nie możemy np. kosztem transformacji energetycznej spowodować likwidacji przemysłu w Europie i stracić konkurencyjność” – podkreślił.

„Dla Taurona też jest to wyzwaniem, dlatego wszystkie nasze inwestycje są planowane i realizowane z dużym naciskiem na kwestie transformacji, ale także nowoczesności, efektywności i kosztów produkcji energii” – dodał Orłowski.

Uczestnicy debaty zwrócili także uwagę na aspekty finansowe i rolę spółek z udziałem Skarbu Państwa w stabilizacji całego systemu od strony pieniędzy. Dotyczy to zarówno banków, jak i giganta ubezpieczeniowego – jak PZU.

Zgodzili się także z tym, że kluczowe dla funkcjonowania gospodarki i spółek najważniejsze jest cyberbezpieczeństwo. Dziś jest to integralna część każdego projektu i każdej inwestycji.

„Ważnym elementem jest także edukacja ekonomiczna i temat cyberbezpieczeństwa. My, jako duża instytucja, mamy znacznie więcej możliwości i finansowych, jak i technicznych” – podsumował Michał Sobolewski, wiceprezes PKO BP.

Źródło: ISBnews