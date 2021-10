Kolejne spotkanie strony polskiej z przedstawicielami Komisji Europejskiej (KE) w sprawie prenotyfikacji programu dla górnictwa węgla kamiennego odbędzie się najbliższą środę w Brukseli, poinformował po spotkaniu w Katowicach z sygnatariuszami umowy społecznej, podpisanej 28 maja br., wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

Soboń dodał, że „jak dotąd Komisja nie zakwestionowała proponowanych przez Polskę mechanizmów pomocy publicznej dla branży”.

„Przed nami zaś cykl spotkań technicznych w zakresie podstawy prawnej, kosztów kwalifikowanych, instrumentów, inwestycji i harmonogramu zawartego w umowie”- dodał wiceminister.

Warunkiem podstawowym wejścia umowy w życie będzie zgoda Komisji Europejskiej na pomoc publiczną na zasadach zaproponowanych przez stronę polską.

Umowa społeczna, która obecnie jest przedmiotem negocjacji w KE zakłada m.in : systematyczne wygaszanie polskich kopalń węgla kamiennego w perspektywie do 2049 roku, gwarancje osłon socjalnych dla górników odchodzących z pracy oraz dopłaty do redukcji zdolności wydobywczych, tworzy także mechanizm finansowego wsparcia niezbędnego do transformacji Śląska.

