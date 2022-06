Spowolnienie wzrostu PKB poniżej 3% w przyszłym roku nie byłoby zaskakujące, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„Spadek tempa wzrostu jest oczywisty, jeśli przestawiamy gospodarkę na antyinflacyjne tory. […] W tym roku nie zdziwiłbym się, gdyby na koniec roku to było 4-4,5% w tym ostatnim kwartale. A w przyszłym roku poniżej 3% też by mnie nie zaskoczyło. Ale cały czas solidnie i dobrze – w porównaniu z krajami Europy Zachodniej” – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Dodał, że „2%, 2,5%, 3% to są cały czas dobre wskaźniki”.

Podkreślił, że na kolejnym, lipcowym posiedzeniu RPP szczególnie będą ważne twarde dane z gospodarki. Rada będzie znała lipcową projekcję inflacji i PKB, która jest dla niej głównym punktem odniesienia.

„Koniunktura gospodarcza jest bardzo dobra, ale oczywiście będzie słabła. Pierwszy kwartał [przyniósł] tempo wzrostu PKB powyżej 8%. Oczekujemy obniżenia tempa wzrostu gospodarczego, oczywiście. Tak będzie we wszystkich gospodarkach europejskich, nawet światowych. Te drogie surowce, pandemiczne zaburzenia, wojny – one obniżają tempo wzrostu. Ale ten wzrost gospodarczy w Polsce będzie wspierany cały czas przez korzystną sytuację na rynku pracy, przez to, że wszyscy Polacy pracują, którzy chcą; napływ uchodźców, zwiększenie wydatków na obronność wreszcie – też będzie pobudzać gospodarkę” – wskazał szef banku centralnego.

Źródło: ISBnews