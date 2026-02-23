Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 4,4% r/r w styczniu 2026 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 17,8%.

„Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w styczniu 2026 r. była wyższa niż przed rokiem o 4,4% (wobec wzrostu o 4,9% w styczniu 2025 r.). W porównaniu z grudniem 2025 r. nastąpił spadek sprzedaży detalicznej o 17,8%” – czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w styczniu 2026 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była o 5,1% wyższa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz wzrosła o 0,5% w porównaniu z grudniem 2025 r., podał także GUS.

Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w styczniu była o 3,9% wyższa rok do roku i o 17,9% niższa niż miesiąc wcześniej, podano także.

Poniżej dane o zmianach sprzedaży detalicznej w styczniu w ujęciu rocznym (ceny stałe)

* – brak informacji lub konieczność zachowania tajemnicy statystycznej.

Konsensus rynkowy wynosił 3,1% wzrostu r/r (sprzedaż w cenach stałych).

Źródło: ISBnews