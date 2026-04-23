Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 8,7% r/r w marcu 2026 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 18,1%.

„Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w marcu 2026 r. była wyższa niż przed rokiem o 8,7% (wobec spadku o 0,3% w marcu 2025 r.). W porównaniu z lutym 2026 r. nastąpił wzrost sprzedaży detalicznej o 18,1%. W okresie styczeń-marzec 2026 r. sprzedaż wzrosła o 4,8% w skali roku (wobec wzrostu o 1,4% w analogicznym okresie 2025 r.)” – czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w marcu 2026 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była o 7% wyższa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz wzrosła o 3,3% w porównaniu z lutym 2026 r., podał także GUS.

W marcu 2026 r. wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących była o 17,3% wyższa niż przed rokiem, a udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży „ogółem” zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 9% do 9,6%, podano również.

Poniżej dane o zmianach sprzedaży detalicznej w marcu w ujęciu rocznym (ceny stałe)

Wyszczególnienie % r/r Ogółem 8,7 w tym: Pojazdy samochodowe, motocykle, części 7,7 Paliwa stałe, ciekłe i gazowe 16,2 Żywność, napoje i wyroby tytoniowe 4,3 Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach * Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny 10,1 Tekstylia, odzież, obuwie 13,6 Meble, RTV, AGD 7,9 Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach 1,1 Pozostałe 15,1

* – brak informacji lub konieczność zachowania tajemnicy statystycznej.

Konsensus rynkowy wynosił 5,9% wzrostu r/r (sprzedaż w cenach stałych).