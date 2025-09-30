Sprzedaż węgla kamiennego ogółem wyniosła w Polsce 3,18 mln ton w lipcu wobec 3,06 mln ton miesiąc wcześniej i 3,29 mln ton w lipcu 2024 r., podała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP).

Produkcja węgla kamiennego netto wyniosła w lipcu 3,56 mln ton w porównaniu z 3,09 mln ton miesiąc wcześniej i 3,63 mln ton w lipcu 2024 r.

Stan zapasów węgla kamiennego na koniec lipca wynosił 5,65 mln ton, wobec 5,4 mln ton miesiąc wcześniej i 5,64 mln ton rok wcześniej, podała też ARP.

Stan zatrudnienia w sektorze (wszyscy krajowi producenci węgla kamiennego) wyniósł 72,01 tys. osób na koniec lipca wobec 72,55 tys. miesiąc wcześniej i 75,07 tys. rok wcześniej, podała też Agencja.

Źródło: ISBnews