Sprzedaż węgla kamiennego ogółem wyniosła w Polsce 2,99 mln ton w czerwcu 2026 r. wobec 3,45 mln ton miesiąc wcześniej i 3,06 mln ton w czerwcu 2025 r., podała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP).

Produkcja węgla kamiennego netto wyniosła w czerwcu 2026 r. 3,43 mln ton w porównaniu z 3,61 mln ton miesiąc wcześniej i 3,09 mln ton w czerwcu 2025 r.

Stan zapasów węgla kamiennego na koniec czerwca br. wynosił 3,12 mln ton, wobec 2,69 mln ton miesiąc wcześniej i 5,3 mln ton w czerwcu 2025 r., podała też ARP.

Stan zatrudnienia w sektorze (wszyscy krajowi producenci węgla kamiennego) wyniósł 66,42 tys. osób na koniec czerwca br. wobec 67,43 tys. miesiąc wcześniej i 72,55 tys. rok wcześniej, podała też Agencja.

Źródło: ISBnews