Sprzedaż węgla kamiennego ogółem wyniosła w Polsce 3,97 mln ton w marcu 2026 r. wobec 3,78 mln ton miesiąc wcześniej i 3,39 mln ton w marcu 2025 r., podała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP).

Produkcja węgla kamiennego netto wyniosła w marcu 2026 r. 3,78 mln ton w porównaniu z 3,49 mln ton miesiąc wcześniej i 3,59 mln ton w marcu 2025 r.

Stan zapasów węgla kamiennego na koniec marca br. wynosił 3,67 mln ton, wobec 3,88 mln ton miesiąc wcześniej i 5,13 mln ton w marcu 2025 r., podała też ARP.

Stan zatrudnienia w sektorze (wszyscy krajowi producenci węgla kamiennego) wyniósł 69,7 tys. osób na koniec marca br. wobec 70,74 tys. miesiąc wcześniej i 73,02 tys. rok wcześniej, podała też Agencja.

Źródło: ISBnews