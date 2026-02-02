Sprzedaż węgla kamiennego ogółem wyniosła w Polsce 4,11 mln ton w grudniu 2025 r. wobec 3,99 mln ton miesiąc wcześniej i 4,22 mln ton w grudniu 2024 r., podała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP).

Produkcja węgla kamiennego netto wyniosła w grudniu 2025 r. 3,36 mln ton w porównaniu z 4,13 mln ton miesiąc wcześniej i 3,85 mln ton w grudniu 2024 r.

Stan zapasów węgla kamiennego na koniec grudnia ub.r. wynosił 4,62 mln ton, wobec 5,38 mln ton miesiąc wcześniej i 5,36 mln ton w grudniu 2024 r., podała też ARP.

Stan zatrudnienia w sektorze (wszyscy krajowi producenci węgla kamiennego) wyniósł 71,41 tys. osób na koniec grudnia ub.r. wobec 71,54 tys. miesiąc wcześniej i 74,11 tys. rok wcześniej, podała też Agencja.

Źródło: ISBnews