Średnia wartość koszyka zakupowego wzrosła o 7,47% r/r do 283,27 zł w październiku 2023 r., wynika z raportu ASM Sales Force Agency. Średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku spadła o 1,78 zł w ujęciu m/m.

Z danych zebranych przez ASM Sales Force Agency wynika, że w październiku br. średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku spadła (o 1,78 zł) i wyniosła 283,27 zł. Wzrosty cen odnotowano w siedmiu sieciach, a w pozostałych sześciu ceny badanych produktów były niższe niż we wrześniu br. Największy spadek średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Lidl (6,39%) a największy wzrost w sklepach Biedronka (9,76%). W ujęciu rocznym wzrost cen badanych produktów zaobserwowano w 9 na 12 analizowanych sieci. Największy wzrost cen koszyka odnotowano w sieci Makro Cash & Carry, w którym średnia cena koszyka w październiku 2023 r. była wyższa aż o 44,84 zł niż przed rokiem, tj. o 17,29%. Natomiast spadek cen zaobserwowano w sklepach Lidl (12,53%), Biedronka (6,39%) i Auchan (5,25%). Średnia wartość koszyka zakupowego zdrożała rok do roku o 7,47% z 263,58 zł w październiku 2022 r. do 283,27 zł w październiku 2023 r., podano.

„Z dużą uwagą obserwujemy jak sieci handlowe zaostrzają walkę o uwagę klientów. Coraz niższa inflacja to tylko spadek tempa wzrostu cen, ale i tak w sklepach konsumenci wydają coraz więcej. Dlatego zwiększa się liczba przygotowywanych promocji, zaczynają przybierać one coraz bardziej różnorodne formy a klienci zauważyli, że rachunki za te same zakupy zrobione w połowie lub pod koniec miesiąca mogą się znacznie różnić. Nasi eksperci zidentyfikowali promocje dochodzące nawet do 50%, stąd w najnowszym badaniu cen za październik zdecydowaliśmy się zebrać dane dwukrotnie, by zaprezentować jak najbardziej wiarygodny obraz tego, co dzieje się w sieciach handlowych” – powiedział dyrektor zarządzający ASM Sales Force Agency Zbigniew Sierocki, cytowany w komunikacie.

Analizując koszyk bazujący na najniższych cenach produktów zaraportowanych spośród wszystkich lokalizacji badanych sieci moglibyśmy zapłacić 147 zł (mniej o 47,14 zł niż we wrześniu br.), natomiast przyjmując najwyższe ceny – 352,24zł (więcej o 7,25 zł niż we wrześniu br.). Różnica między najtańszym, a najdroższym koszykiem w październiku 2023 r. wyniosła 205,24 zł i jest ona o 54,39 zł wyższa niż we wrześniu br. Jeśli spojrzymy na dane w ujęciu rocznym, to suma koszyka minimalnego w październiku 2023 r. była niższa o 28,02% niż przed rokiem, natomiast koszyk maksymalny był w październiku 2023 r. droższy o 5,11% niż w 2022 r., podano także.

Wśród kategorii sieci tradycyjnych, najtańsze zakupy można było ponownie zrobić w dyskontach – 264,21 zł. Natomiast w zestawieniu kanałów sprzedaży najwyższe, średnie ceny badanych produktów w koszyku zakupowym odnotowano w e-grocery – 356,99 zł. W październiku 2023 r. za zakupy online płaciliśmy o 1,92 zł więcej niż przed miesiącem. Natomiast najtańsze zakupy (283,27 zł) można było zrobić w sklepach tradycyjnych, czyli sieciach prowadzących sprzedaż stacjonarną, wskazano również.

„Zestawienie cen kategorii produktowych, określonych na podstawie wybranych 40 produktów pokazuje, że w październiku 2023 r. względem 2022 r. podrożało 7 na 10 analizowanych kategorii produktów: produkty sypkie, dodatki, chemia domowa i kosmetyki, słodycze, napoje, używki i piwo i mrożonki. Tym razem w ujęciu rok do roku potaniały produkty tłuszczowe (22,48%), nabiał (4,01%) i mięso, wędliny i ryby (0,23%). W największym stopniu zdrożały artykuły sypkie. W październiku br. wzrost ten wyniósł 20,72% wobec 2022 r. Z wyliczeń ekspertów ASM Sales Force Agency ponadto wynika, że dodatki podrożały o 18,45%, chemia domowa i kosmetyki o 12,40% i słodycze o 11,97%. W każdej z analizowanych grup produktów odnotowano zmiany cen, jednak najmniejszą różnicę stwierdzono w przypadku kategorii mięso, wędliny i ryby (w październiku 2023 r. taniej o 0,23 %)” – czytamy w materiale.

ASM Sales Force Agency przeprowadza badanie i porównanie cen koszyka w cyklach comiesięcznych.

Źródło: ISBnews