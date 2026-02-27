Średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wzrosła w styczniu br. o 8,94 zł (2,71% m/m) i wyniosła 339,16 zł, zaś rok do roku wzrosła o 27 zł, wynika z Badania i Raportu Koszyk Zakupowy ASM SFA. Wzrost cen odnotowano w dziewięciu z trzynastu analizowanych sieci, a w pozostałych czterech ceny badanych produktów były niższe niż w grudniu ub.r. W żadnej z nich średnia cena koszyka nie spadła poniżej 300 zł.

Najtańszy koszyk oferował Auchan, natomiast najwięcej za ten sam zestaw produktów trzeba było zapłacić w sieci Netto. Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Netto oraz Selgros Cash & Carry (6,83 %), natomiast największy spadek w sklepach Makro Cash & Carry (2,13%), podano.

Analizując koszyk bazujący na najniższych cenach produktów zaraportowanych spośród wszystkich lokalizacji badanych sieci moglibyśmy zapłacić 257,55 zł (więcej o 10,07 zł niż w grudniu ub.r.), natomiast przyjmując najwyższe ceny – 396,14 zł (więcej o 6,32 zł niż w grudniu ub.r.) Różnica między najtańszym, a najdroższym koszykiem w styczniu 2025 r. wyniosła 138,59 zł i jest ona o 3,75 zł niższa niż w grudniu ub.r., podano.

„Mimo wyraźnego hamowania inflacji, dane z naszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy pokazują, że ceny w handlu detalicznym nadal rosną w tempie istotnie wyższym niż wskaźnik CPI. W ujęciu rok do roku koszyk zdrożał o 8,6%, czyli niemal czterokrotnie bardziej, niż wynika to z danych GUS. To sygnał, że presja kosztowa w FMCG wciąż jest przenoszona na konsumentów, a sieci handlowe różnicują strategie cenowe w zależności od formatu. Zwraca uwagę fakt, że po raz pierwszy od wielu miesięcy żadna z analizowanych sieci nie zeszła ze średnią wartością koszyka poniżej 300 zł. Jednocześnie utrzymują się wyraźne różnice między formatami – najkorzystniejsze ceny oferuje kanał Cash & Carry, podczas gdy dyskonty notują najwyższe średnie poziomy koszyka. To pokazuje, że dla konsumentów coraz większe znaczenie ma nie tylko marka sieci, ale też model zakupowy i świadome porównywanie cen” – powiedział Client Service & Analysis Director ASM SFA Kamil Kruk, cytowany w komunikacie.

Ze styczniowego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy wynika, że na szczycie rankingu najniższych cen wciąż utrzymuje się Auchan. Średni koszt koszyka zakupowego ASM SFA w tej sieci wyniósł 300,89 zł. To wzrost o 15,05 zł, czyli o 5,27 % więcej niż najtańszy koszyk w grudniu ub.r., należący przed miesiącem również do sieci Auchan. Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym, a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 9,67 zł (Makro Cash & Carry) i 28,22 zł (Kaufland). Najwyższą wartość koszyka zakupowego w styczniu 2026 r. odnotowano w sieci Netto, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 363,41 zł. Różnica między najwyższą (Netto) a najniższą (Auchan) wartością koszyka w tym zestawieniu wyniosła 20,78%.

Wśród kategorii sieci tradycyjnych, najtańsze zakupy można było zrobić w sklepach typu Cash & Carry – 322,69 zł. Nieco drożej było w hipermarketach (328,02 zł) oraz supermarketach (345,59 zł). Natomiast najdroższe zakupy oferowały dyskonty – 353,71 zł, wskazano także.

Zgodnie z przyjętą metodologia, w Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe i inne). ASM SFA bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce. Badanie ASM SFA obejmuje porównanie cen analogicznych produktów FMCG (tych samych marek i o tych samych gramaturach) z rożnych kategorii, w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz tzw. hybrydach (czyli sieciach prowadzących zarówno sprzedaż online, jak i offline).

Źródło: ISBnews