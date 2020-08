Średnia wartość wzorcowego koszyka wyniosła 229,01 i spadła o 0,85% m/m lipcu, wynika z badania cen przykładowego koszyka zakupowego, czyli zestawienia najpopularniejszych produktów FMCG kupowanych przez Polaków w celu zaspokojenia różnych potrzeb życiowych (tj. nabiału, mięsa i wędlin, napoi, dodatków, słodyczy, chemii domowej, kosmetyków, alkoholi i in.) przeprowadzonego przez ASM Sales Force Agency (ASM SFA). Najdrożej dokonywano zakupów online. W ujęciu r/r, te same produkty były w lipcu 2019 dużo droższe niż w 2020 roku.

„Wartość uśrednionego koszyka zakupowego w pierwszym miesiącu wakacji była niższa niż w czerwcu o 0,85 zł, czyli wyniosła 229,01 zł (wobec 229,86 zł przed miesiącem). Najdrożej kupowaliśmy online. Odkąd w kwietniu 2020 r. padł rekord pod względem wysokości cen koszyka e-grocery, kolejne miesiące przynosiły spadki cen. W lipcu poszły one znów nieznacznie w górę (249,83 zł – to o 0,67 zł więcej niż w czerwcu br)” – czytamy w komunikacie.

W ujęciu rocznym średnia wartość koszyka była w lipcu niższa niż przed rokiem o ok. 8 zł.

„Zarówno w lipcu 2019, jak i 2020 r. za zakupy dokonywane w sieci płaciliśmy najwięcej. Przed rokiem były one znacznie droższe (258,24 zł względem 249,83 zł – to ok. 3,3% różnicy)” – czytamy dalej.

Z badania wynika, że w 2020 roku więcej kosztowały tylko mięso, wędliny i ryby (o 4,12% r/r), nabiał (o 1,58%); a pozostałe kategorie produktowe potaniały r/r. Nieznacznie zdrożały także produkty tłuszczowe. Wszystkie pozostałe badane kategorie potaniały. Stabilne pozostały ceny używek i alkoholu (w bieżącym roku tańsze o niecały 1%). Odczuwalnie spadły ceny produktów sypkich (-5,1%) i słodyczy (-12,77%).

„Ceny uśrednione w lipcu różniły się od czerwcowych o 0,54%. Szczegółowa analiza wyników natomiast wykazała, że znacząco wzrosła różnica między cenami najwyższymi i najniższymi w sklepach stacjonarnych. W czerwcu wynosiła ona 23,77 zł, a w lipcu 28,41 zł” – czytamy dalej.

Dystans e-grocery do najdroższego sklepu stacjonarnego zmniejszył się niemal o połowę miesiąc do miesiąca (11,72 zł w czerwcu, vs. 6,81 zł w lipcu 2020 r.), podano również.

Najwyższe ceny w sklepach stacjonarnych zmierzono w sieciach Makro, Selgros i Lidl. Najtaniej kupowaliśmy (po raz kolejny) w sieciach Auchan, Carrefour i Biedronka, podano także.

„Większość sieci stacjonarnych okazała się po roku tańsza (z wyjątkiem Tesco, gdzie ceny wzrosły średnio o ok. 1 zł). Największą dynamikę cenową zaobserwowano na przykładzie Intermarche (7% spadek cen), Carrefoura (6% taniej w roku bieżącym), E.Leclerc i Auchan (5,5% mniej niż w 2019 r.)” – wynika z badania.

„Pierwszy miesiąc letnich wakacji przyniósł nieznaczną obniżkę cen podstawowych produktów FMCG. Co ciekawe, zestawienie wyników badań rok do roku wykazało znaczącą różnicę cen – lipiec 2019 r. był zdecydowanie mniej łaskawy dla naszych kieszeni. Przed rokiem Polska zmagała się z dotkliwą suszą, przez co plony były rekordowo skromne (a co za tym idzie, żywność droższa). Dodatkowym faktorem napędzającym spadek cen jest wyjątkowo silna konkurencja na rynku. W drugiej połowie ubiegłego roku sieci handlowe o ugruntowanej już pozycji postawiły na politykę dynamicznego rozwoju organicznego, czego efektem była duża liczba nowych lokalizacji. Poza tym na polskim rynku pojawili się też nowi gracze. Walka o klienta zawsze powoduje zmiany w polityce cenowej i promocyjnej” – powiedział dyrektor zarządzający ASM SFA Patryk Górczyński, cytowany w komunikacie.

ASM SFA przeprowadza badanie i porównanie cen koszyka w cyklach comiesięcznych. Aktualne dane zebrano w dniach 15-21 lipca 2020 r.

Badanie ASM Sales Force Agency obejmuje porównanie cen 50 produktów FMCG (tych samych marek i o tych samych gramaturach) z różnych kategorii, w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz tzw. hybrydach (czyli sieciach prowadzących zarówno sprzedaż online, jak i offline). Badanie przeprowadzane jest w dyskontach (Lidl i Biedronka), sieciach tradycyjnych (Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Intermarché, Kaufland, Tesco) oraz cash &carry (Makro i Selgros). Do zbiorowej kategorii e-grocery zaliczają się 4 sklepy online: frisco.pl, dodomku.pl, polskikoszyk.pl oraz szybkikoszyk.pl. Hybrydę sprzedaży stacjonarnej i internetowej reprezentują odpowiednio Auchan vs. Auchan Direct, E.Leclerc vs. E.Leclerconline, Carrefour vs. E-Carrefour oraz Tesco vs. Tesco e-zakupy.

ASM Sales Force Agency jest spółką zależną ASM Group S.A. czołowej polskiej spółki holdingowej, specjalizującej się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu. Do grupy kapitałowej zarządzanej przez ASM Group S.A. należą spółki prowadzące działalności na terenie Polski, Włoch oraz w krajach DACH – Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Źródło: ISBnews