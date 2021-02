Średnia wartość wzorcowego koszyka wyniosła 229,2 i wzrosła o 2% m/m w styczniu, wynika z badania cen przykładowego koszyka zakupowego, czyli zestawienia najpopularniejszych produktów FMCG kupowanych przez Polaków w celu zaspokojenia różnych potrzeb życiowych (tj. nabiału, mięsa i wędlin, napoi, dodatków, słodyczy, chemii domowej, kosmetyków, alkoholi i in.) przeprowadzonego przez ASM Sales Force Agency (ASM SFA). Najdroższe ponownie okazało się e-grocery. Różnica w cenach to ponad 17,53% (sklepy stacjonarne vs. online).

„W styczniu badanie koszyka zakupowego przeprowadzone przez ASM Sales Force Agency wykazało średnią cenę koszyka zakupowego kształtującą się na poziomie 229,2 zł, co oznacza wzrost średniej o 5 zł, czyli o 2% w porównaniu z grudniem 2020 r. W badaniu odnotowaliśmy również wzrost ceny koszyka maksymalnego w stosunku do analogicznego badania wykonanego w styczniu 2020 r. W styczniu 2021 r. koszyk złożony z najdroższych produktów kosztował 332,50 zł, a w styczniu 2020 r. – 306,08 zł, co daje różnicę na poziomie 26,42 zł, tj. 8%” – czytamy w komunikacie.

Analiza średniej wartości koszyka zakupowego w styczniu wskazała na sklepy sieci Auchan, w których po raz kolejny można było kupować najtaniej. Tam średni koszt koszyka zakupowego ASM Sales Force Agency wyniósł 206,35 zł. Z kolei najdroższy koszyk zakupowy w kanale tradycyjnym odnotowaliśmy w sieci Selgros – tam za zakupowy należało zapłacić średnio 249,46 zł, czyli o 20,89% więcej. Ponownie w ujęciu całkowitym to e-grocery było kanałem najdroższym. Tam średnia suma koszyka zakupowego kształtowała się na poziomie 272,65 zł, podano także.

„Początek roku 2021 ponownie wykazał najwyższą średnią wartość koszyka zakupowego w kanale online, co daje prognozy dalszych miesięcy ze wzrostową tendencją i rosnącą siłą przebicia e-commerce. Niezmiennie w najniższej wartości koszyka zakupów już od kilku miesięcy przoduje Auchan – lider niskich cen w 2020 r. Koszyk zakupowy tej właśnie sieci ponownie jest dużo niższy niż średnia prezentowana wartość koszyka – różnica to 22,85 zł, co daje oszczędność średnio na poziomie 9,97%” – powiedział dyrektor zarządzający ASM Sales Force Agency Patryk Górczyński, cytowany w komunikacie.

Według ASM Sales Force Agency, analizując zarówno kanał sprzedaży online, jak i offline, można stwierdzić, że w zdecydowanej większości (9 z 11) sklepów objętych badaniem ceny w styczniu br. były wyższe niż w ubiegłym miesiącu.

„Spadek cen odnotowaliśmy jedynie w sklepach sieci Intermarché oraz Kaufland – odpowiednio -1,82% i -0,33%. Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w e-grocery (+6,70%) , a w kanale tradycyjnym – w sklepach sieci Selgros (6,62%)” – czytamy także.

Styczeń 2021 r. przyniósł większe zróżnicowanie cenowe w porównaniu z grudniem 2020 r. W ubiegłym miesiącu najdroższe produkty w e-grocery odnotowano w 7 z 10 kategorii.

„W obecnym raporcie wykazujemy najwyższe ceny online w 4 kategoriach: mięso /wędliny/ryby, mrożonki, nabiał oraz słodycze. Dobrze wypadło w zestawieniu Makro – tam w aż 4 kategoriach produktowych: nabiał, napoje, produkty tłuszczowe i słodycze – odnotowaliśmy w styczniu 2021 r. najniższe ceny” – podano także.

Według badania, kolejny analizowany miesiąc pokazał, że w przypadku minimalnych cen produktów ponownie przoduje sieć Auchan – w styczniu oferowała bowiem 10 produktów w cenach minimalnych. Żadnej ceny minimalnej nie oferowała sieć Carrefour, w przypadku której średnia wartość koszyka zakupowego była o 16,45 zł większa niż w przypadku Auchan. Najmniej najtańszych produktów mogliśmy znaleźć w kanałach e-grocery – 1 produkt z minimalną ceną, natomiast w sieciach sklepów Lidl, Kaufland, Intermarché, Biedronka – po 3 produkty z minimalną ceną.

„W 11 badanych sklepach, 6 z nich obniżyło swoje ceny w styczniu 2021 roku, w odniesieniu do analogicznego okresu w 2020 roku. W pozostałych 5 sieciach odnotowaliśmy wzrosty” – podsumowano w materiale.

Badanie ASM Sales Force Agency obejmuje porównanie cen analogicznych produktów FMCG (tych samych marek i o tych samych gramaturach) z różnych kategorii, w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz tzw. hybrydach (czyli sieciach prowadzących zarówno sprzedaż online, jak i offline). Badanie przeprowadzane jest w dyskontach (Lidl i Biedronka), sieciach tradycyjnych (Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Intermarché, Kaufland, Tesco) oraz cash & carry (Makro i Selgros). Do zbiorowej kategorii e-grocery zalicza się 5 sklepów online: frisco.pl, dodomku.pl, polskikoszyk.pl, szybkikoszyk.pl oraz MEGASAM24.pl. Hybrydę sprzedaży stacjonarnej i internetowej reprezentują odpowiednio Auchan vs. Auchan Direct, E.Leclerc vs. E.Leclerc online, Carrefour vs. E-Carrefour oraz Tesco vs. Tesco e-zakupy. Raport obejmuje łącznie 50 punktów sprzedażowych i ceny 40 wspólnych dla wszystkich sieci produktów z 10 kategorii.

ASM Sales Force Agency przeprowadza badanie i porównanie cen koszyka w cyklach comiesięcznych. Aktualne dane zebrano dniach 19-21 stycznia 2021 r

ASM Sales Force Agency jest spółką zależną ASM Group S.A. czołowej polskiej spółki holdingowej, specjalizującej się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu. Do grupy kapitałowej zarządzanej przez ASM Group S.A. należą spółki prowadzące działalności na terenie Polski, Włoch oraz w krajach DACH – Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Źródło: ISBnews