Jeśli dotychczasowe tempo zawierania umów o kredyt hipoteczny w ramach rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2%” utrzyma się, to środki przewidziane w tym programie łącznie na lata 2023-2024 (941 mln zł) mogą wyczerpać się do końca tego roku, szacuje wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka.

„Według stanu na 23 lipca listopada tego roku złożono 69 326 wniosków w ramach programu – to jest tydzień do tygodnia wzrost o ponad 2 800 wniosków. I podpisano 40 801 umów – to jest wzrost tydzień do tygodnia ponad 3 700 umów. Wartość łączna podpisanych umów w ramach programu 'Bezpieczny kredyt 2%’ to jest ponad 16,5 mld zł” – powiedziała Wachnicka podczas telekonferencji prasowej.

Prognoza dopłat, która została opracowana na podstawie tych 40 801 zawartych umów, to jest 745 mln zł, dodała.

„Przypomnę, że budżet tego programu na rok 2023 i 2024 wynosi 941 mln zł i przewidziano w ustawie, że zostanie zawartych w tym i kolejnym roku łącznie 50 000 umów. […] Mamy 40 000 umów, 745 mln zł już wykorzystanych czy zarezerwowanych z tej puli 941 mln zł, więc wydaje się, że jeśli utrzyma się to tempo zawierania umów, czyli około 3000 – blisko 4 000 umów tygodniowo, to do końca roku jest szansa, że ten budżet po prostu zostanie już wykorzystany” – wskazała wiceprezes.

Jeśli chodzi o średnią kwotę kredytu w ramach programu, to ona jest dziś nieco wyższa niż średnia kwota kredytu hipotecznego w ogóle udzielanego i wynosi powyżej już 405,5 tys. zł, podała także Wachnicka.

Program „Bezpieczny kredyt 2%” dla osób chcących kupić pierwsze mieszkanie obowiązuje od lipca. Obejmuje m.in. dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego (różnicy między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%). Dopłaty mają obowiązywać przez 10 lat.

