Środki przekazane do kraju z tytułu pracy Polaków za granicą wyniosły 4,78 mld zł w I kw. 2025 r. wobec 4,81 mld zł rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

„W I kwartale 2025 r. z tytułu pracy Polaków za granicą do kraju trafiło 4,8 mld zł. Na kwotę tę złożyły się przekazy od migrantów krótkookresowych w wysokości 1,9 mld zł (tj. 40,1% ogółu transferów) i od migrantów długookresowych w wysokości 2,8 mld zł (tj. 59,9% całej kwoty). W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku łączna wielkość przekazanych środków nie uległa zmianie. W ujęciu geograficznym zanotowano nieznaczny spadek środków przesłanych do Polski z Niemiec. Został on jednak skompensowany niewielkimi wzrostami na innych krajach” – czytamy w raporcie „Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2025 r.”.

Krajem z największą wartością przekazów pieniężnych nieprzerwanie pozostały Niemcy. W I kwartale 2025 r. pracujący tam Polacy przekazali do kraju 2,1 mld zł. Na drugim miejscu, znalazła się Wielka Brytania, z której napłynęło do Polski 0,6 mld zł. Łącznie przekazy z tych dwóch krajów stanowiły 56,3% wszystkich transferów, wymienił bank centralny.

Źródło: ISBnews