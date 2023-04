Stały Komitet Rady Ministrów przyjął nowelizację ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), poinformował minister digitalizacji Janusz Cieszyński na swoim profilu na Twitterze. W styczniu br. Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało kolejną wersję projektu nowelizacji ustawy o KSC, który zakłada przebudowę modelu współpracy w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz dodanie do niego przedsiębiorców komunikacji elektronicznej.

Pod koniec ub.r. prezes UKE Jacek Oko deklarował, że Urząd jest gotowy do uruchomienia procesu aukcji, w której rozdane zostaną bloki częstotliwości w zakresie 3480-3800 MHz – na potrzeby sieci 5G – wkrótce po zatwierdzeniu przez Stały Komitet Rady Ministrów noweli ustawy o KSC.

6 kwietnia Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) rozpoczął drugie postępowanie konsultacyjne dotyczące aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości w paśmie 3480-3800 MHz, które potrwają do 12 maja 2023. Cena wywoławcza każdego pasma to 450 mln zł. Według wcześniejszych wypowiedzi przedstawicieli rządu, wpływy do budżetu z tytułu rozdysponowania częstotliwości z pasma C – na potrzeby sieci 5G – szacowane są na 1,9 mld zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews