Przyjęty dziś przez Radę Ministrów „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024-2027” (WPFP) przewiduje m.in. spadek stopy bezrobocia rejestrowanego do 5% na koniec 2024 r. oraz do 4,9% w 2025 r. Według WPFP, zharmonizowana stopa bezrobocia BAEL w Polsce wzrośnie do 2,9% w 2024 r. z 2,8% w ub.r., zaś w kolejnym roku obniży się do 2,7%.

„W 2023 r. zharmonizowana stopa bezrobocia BAEL w Polsce utrzymywała się na niskim poziomie 2,8%. W wyniku procesów demograficznych oraz ujemnego salda migracji podaż pracy spadnie o 0,3% w 2024 r. oraz o 0,1% w 2025 r. Liczba pracujących ogółem spadnie natomiast o 0,2% w 2024 r. oraz wzrośnie o 0,1% w 2025 r. W efekcie stopa bezrobocia BAEL wyniesie średnio w 2024 r. nieznacznie więcej niż w roku ubiegłym, tj. 2,9%, a w 2025 r. obniży się do 2,7%” – czytamy w „Planie”.

W dokumencie oczekuje się, że, podobnie jak w roku ubiegłym, przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2024 r. wzrośnie o 0,5% oraz o 0,7% w 2025 r.

„Zgodnie z prognozą, wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2024 r. wyniesie 11,9%. W ujęciu realnym przeciętne wynagrodzenia wzrosną o 6,4%, w porównaniu do 0,9% wzrostu w roku ubiegłym. Wpływ na tak znaczący wzrost mają przede wszystkim podwyżki płacy minimalnej oraz wzrost wynagrodzeń w sektorze publicznym. W 2025 r. wynagrodzenia wzrosną o 7,1% czyli o 3 pkt proc. powyżej prognozowanej inflacji” – czytamy dalej.

Stopa bezrobocia zarejestrowanego w marcu 2024 r. wyniosła 5,3%.

Źródło: ISBnews