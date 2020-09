Stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu br. nie zmieniła się m/m i wyniosła 6,1%, wynika z szacunkowych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

W rejestrach urzędów pracy figuruje pół tysiąca mniej osób niż przed miesiącem.

„Nasze szacunki to kolejny dowód na to, że po okresie zamrożenia gospodarki i wynikających z tego ograniczeniach sytuacja na rynku pracy wydaje się stabilizować. Pierwsze niepokojące reakcje pracodawców i związane z nimi zapowiedzi zwolnień wyraźnie osłabły. Niewątpliwie wpływ na to miały działania zaproponowane w tarczy antykryzysowej, która przyczyniła się do ochrony 5 mln miejsc pracy” – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, cytowana w komunikacie.

Ze wstępnych danych wynika, że liczba bezrobotnych w końcu sierpnia 2020 roku wyniosła 1 029 tys. osób i w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,5 tys. osób, czyli o 0,05%.

Spadek liczby bezrobotnych odnotowano w sumie w 10 województwach.

W pięciu województwach (kujawsko-pomorskie, lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie) natężenie bezrobocia zmniejszyło się – spadek kształtował się w przedziale 0,1-0,2 pkt. proc, podano w komunikacie.

Dziś rano Maląg mówiła, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku wyniesie 7,1-8%, zaznaczając, iż z danych resortu wynika, że będzie to 7,1%.

W projekcie nowelizacji tegorocznego budżetu przyjęto wskaźnik bezrobocia rejestrowanego na poziomie 8% na koniec roku.

