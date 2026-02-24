Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6% na koniec stycznia 2026 r. wobec 5,7% miesiąc wcześniej i 5,4% rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W końcu stycznia br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 934,1 tys. bezrobotnych wobec 887,9 tys. miesiąc wcześniej i 837,6 tys. rok wcześniej, podał także GUS.

Liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych wyniosła 118,5 tys. wobec 93,6 tys. miesiąc wcześniej i 131,1 tys. rok wcześniej.

Jak wcześniej poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według jego szacunków stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6% na koniec stycznia 2026 r. (wobec 5,7% miesiąc wcześniej).

Źródło: ISBnews