Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,5% na koniec lutego 2025 r. (wobec 5,4% miesiąc wcześniej), wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

„Z szacunków Ministerstwa Pracy wynika, że w lutym br. stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 5,5%, co oznacza wzrost o 0,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. W tym czasie bez pracy pozostawało 848 tys. osób – wynika ze wstępnych danych” – czytamy w komunikacie.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła o 10,4 tys. osób (o 1,2%), a rok do roku wzrosła o 2,8 tys. osób (0,3%), podano także.

„Miesiące rozpoczynające i kończące rok są zazwyczaj tymi, w których notujemy nieznaczny wzrost poziomu bezrobocia. Podobnie było w lutym br. Jak wynika z danych wstępnych Ministerstwa Pracy, w poprzednim miesiącu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,5%. To wzrost o 0,1 pkt proc. w porównaniu ze styczniem br. Po raz ostatni wzrost stopy bezrobocia w lutym w odniesieniu do stycznia zanotowano w 2023 r. i również wyniósł on 0,1 pkt. proc” – czytamy dalej.

Najwyższa stopa bezrobocia w lutym wyniosła w województwie podkarpackim i warmińsko-mazurskim – po 9,1%, najniższa – w wielkopolskim – 3,3%.

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 4,9% na koniec 2025 r. i 4,8% na koniec 2026 r.

