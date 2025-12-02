Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,2% w październiku 2025 r. – tyle samo co miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Polska zanotowała najniższy wskaźnik bezrobocia po Czechach (3,2%) oraz Malcie (3,1%).

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 578 tys. w październiku wobec 574 tys. miesiąc wcześniej.

Eurostat podał również, że wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,4% w październiku 2025 r. – tyle samo co miesiąc wcześniej. Konsensus rynkowy wynosił 6,3%.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6% w październiku – tyle samo co miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Źródło: ISBnews