Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,2% w sierpniu 2025 r. wobec 3,1% miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Polska zanotowała najniższy wskaźnik bezrobocia po Słowenii i Malcie (po 2,9 %), taki sam jak w Czechach.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 561 tys. w sierpniu wobec 551 tys. miesiąc wcześniej.

Eurostat podał również, że wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,3% w sierpniu 2025 r. wobec 6,2% miesiąc wcześniej. Konsensus rynkowy wynosił 6,2%.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 5,9% w sierpniu – tyle samo co miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Źródło: ISBnews