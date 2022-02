Stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynosiła 2,9% w IV kw. 2021 r. wobec 3% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

„Osoby bezrobotne stanowiły w IV kw. 2021 r. 2,9% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15-89 lat (w porównaniu z 3 kw. 2021 r. spadek o 0,1 pkt proc.). Stopa bezrobocia mężczyzn kształtowała się na niższym poziomie niż kobiet (odpowiednio 2,8% wobec 3%). Jej natężenie było wyższe wśród mieszkańców wsi (3,2%) niż miast (2,7%)” – czytamy w komunikacie.

Największą populację bezrobotnych stanowiły osoby, które straciły pracę (47,9%, tj. 238 tys.). Udział osób powracających do pracy po przerwie wynosił 29,2% (145 tys.), podejmujących pracę po raz pierwszy 13,7% (68 tys.), natomiast najmniej było osób, które zrezygnowały z pracy – 9,5% (47 tys.), podał Urząd.

„W IV kwartale 2021 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15-89 lat wyniosła 17 278 tys., z tego: 16780 tys. stanowili pracujący, natomiast 497 tys. – bezrobotni. Populacja biernych zawodowo w analogicznej grupie wieku liczyła 12529 tys. W porównaniu z III kw. br. liczba osób aktywnych zawodowo zmniejszyła się o 64 tys., tj. o 0,4%, a biernych zawodowo zwiększyła się o 54 tys., tj. o 0,4%” – czytamy dalej.

Udział aktywnych zawodowo w ogólnej liczbie osób w wieku 15–89 lat był wyższy wśród mężczyzn i wyniósł w 4 kwartale 2021 r. 66,1%, natomiast w populacji kobiet odsetek ten kształtował się na poziomie 50,5% (odpowiednie wartości dla osób w wieku produkcyjnym to 83,3% oraz 75,9%). Analogiczne wskaźniki dla mieszkańców miast oraz mieszkańców wsi wynosiły odpowiednio: 58,2% i 57,7% (w wieku produkcyjnym: 82,2% i 76,6%), podano także.

„Wskaźnik opisujący relację liczby osób niepracujących (bezrobotnych w wieku 15-74 lata i biernych zawodowo w wieku 15-89 lat) do liczby osób pracujących (w wieku 15-89 lat) zwiększył się w stosunku do poprzedniego okresu. W 4 kwartale 2021 r. na 1000 osób pracujących przypadało 776 osób bez pracy w wieku 15-89 lat (w 3 kw. 2021 r. były to 773 osoby)” – napisano w materiale.

Osoby pracujące stanowiły w IV kw. 2021 r. 56,3% ludności w wieku 15-89 lat. W porównaniu z 3 kw. 2021 r. wskaźnik zatrudnienia nieznacznie zmniejszył się (o 0,1 pkt proc.). Był on wyższy w zbiorowości mężczyzn (64,2%,) niż kobiet (49%) – dla osób w wieku produkcyjnym było to odpowiednio 80,9% oraz 73,5%, podał też GUS.

Źródło: ISBnews