Stopień prefinansowania potrzeb pożyczkowych na przyszły rok wynosi ok. 9%, poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza.

„Na koniec listopada rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła ok. 150 mld zł. Stopień prefinansowania potrzeb pożyczkowych przyszłego roku wynikających z projektu ustawy budżetowej wynosi ok. 9%” – napisał Skuza w komentarzu do planu podaży skarbowych papierów wartościowych w grudniu br.

Resort finansów zapowiedział na przyszły miesiąc jeden przetarg zamiany obligacji – 9 grudnia.

„W październiku zadłużenie w skarbowych papierach wartościowych na rynku krajowym spadło o 6,5 mld zł, w tym wobec banków krajowych o 2,2 mld zł, wobec krajowych inwestorów pozabankowych o 0,6 mld zł, a wobec a inwestorów zagranicznych o 3,6 mld zł. ” – napisał także Skuza.

Źródło: ISBnews