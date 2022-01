Zgodnie z oczekiwaniami Rada podwyższyła stopy procentowe o 50pb, co oznacza najwyższy poziom stopy referencyjnej od 2014 roku.

W reakcji na decyzję obserwowaliśmy ograniczoną reakcję na złotym, który w relacji do euro wciąż pozostaje względnie silny. Jednocześnie korekcie uległa wycena 3-miesięcznego WIBOR-u w horyzoncie roku o ok 20pb w kierunku 4,1%. Komunikat nie wniósł istotnych zmian. Rada w dalszym ciągu wskazuje na konieczność kontynuacji cyklu zacieśniania polityki pieniężnej, którego tempo i skala zależna będzie od danych. Dalsze podwyżki oraz już te wdrożone mają z kolei ograniczać budowaniu nadmiernych oczekiwań inflacyjnych. Ponadto, Rada w dalszym ciągu utrzymuje, że gotowa jest przeprowadzać interwencje walutowe w razie potrzeby. Wraz z podwyżkami cen regulowanych z początkiem stycznia należy oczekiwać kontynuacji podwyżek stóp w dalszej części roku, a ogłoszona tarcza antyinflacyjna będzie tylko odsuwać podwyżki cen, niemniej ostatecznie im nie zapobiegnie. Tożsamy wpływ na dynamikę cen będzie mieć ewentualna redukcja VAT na żywność do 0%.

Źródło: Noble Funds TFI / Arkadiusz Balcerowski