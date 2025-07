Inflacja na trwałe powróci w okolice celu w lipcu br. i we wrześniu możliwa jest obniżka stóp procentowych o 50 pb, oceniają ekonomiści ING Banku Śląskiego. Według nich, stopa docelowa w 2026 r. to około 3,5%.

„We wstępie prezes NBP wskazał, że wczorajsza obniżka stóp RPP była ostrożnym dostosowaniem stóp, a nie początkiem cyklu obniżek. Pod koniec konferencji zasygnalizował możliwość obniżki już we wrześniu, a stopę docelową widzi w przedziale 3-3,5%. Naszym zdaniem inflacja na trwałe powróci w okolice celu w lipcu br. i we wrześniu możliwa jest obniżka o 50pb. Stopa docelowa w 2026 roku to około 3,5%” – czytamy w komentarzu banku po konferencji prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adama Glapińskiego.

Według ekonomistów, większość w RPP zakłada, że inflacja spadnie w pobliże celu inflacyjnego już w lipcu i utrzyma się w tych okolicach w horyzoncie projekcji.

„Techniczne założenie dotyczące odmrożenia cen energii elektrycznej, które podbijają ścieżkę inflacji w okresie IV kw. 2025 – III kw. 2026 są traktowane przez RPP jako mało prawdopodobne, zwłaszcza w kontekście rozpoczęcia procedowania ustawy o kontynuacji mrożenia cen energii po cut-off-date projekcji” – czytamy dalej.

Glapiński powiedział podczas konferencji prasowej, że stopy procentowe mogą „jak najbardziej” zostać ponownie obniżone we wrześniu, jeśli będą sprzyjające okoliczności. Wcześniej wskazywał, że jeśli inflacja utrwali się na poziomie 2,5% r/r i prognozy NBP będą zakładały jej utrzymanie blisko tej wysokości, to główna stopa procentowa (referencyjna) może spaść do ok. 3% (wobec 5% po wczorajszej obniżce).

Mówił też, że stopy procentowe będą prawdopodobnie maleć dalej, jeśli nie będzie wyskoku inflacji – ale obecnie nie widać ku temu powodów. Jednocześnie zaznaczył, że wczorajsza obniżka stóp procentowych nie oznacza początku cyklu cięcia stóp.

RPP postanowiła wczoraj obniżyć stopy procentowe o 0,25 pkt proc., do 5% w przypadku (głównej) stopy referencyjnej. Konsensus rynkowy zakładał brak zmiany stóp proc.

Źródło: ISBnews